Rozwiązania wrocławskiego producenta dronów m.in. dla leśników i rolników

Liczenie drzew w lasach i określanie ich stanu zdrowia – to jedno z rozwiązań opracowanych przez wrocławską firma BZB UAS. Dzięki sztucznej inteligencji prace leśników można przyspieszyć z trzech lat do dwóch miesięcy - podaje firma.

Przedstawiciele spółki BZB UAS wzięli udział w zakończonych w ubiegłym tygodniu targach Gitex w Dubaju - corocznym wydarzeniu poświęconym technologii korporacyjnej i globalnej transformacji cyfrowej. Firma ta, wraz z 15 innymi dolnośląskim przedsiębiorstwami, uczestniczyła w misji gospodarczej zorganizowanej przez samorząd woj. dolnośląskiego. Kilkudniowa wizyta w Dubaju była częścią realizowanego przez samorząd województwa dolnośląskiego projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza".

Prezes spółki BZB UAS Kacper Budnik podkreślił, że udział w targach Gitex pomaga znaleźć nowe rozwiązania, które mogą być stosowane w produktach wrocławskiej firmy, oraz podwykonawców.

Spółka BZB UAS została założona w 2017 r. przez absolwentów Politechnik Wrocławskiej. Dziś firma zatrudnia 20 osób. Świadczy usługi z wykorzystaniem dronów dla inżynierii lądowej, leśnictwa i rolnictwa. "Skupiamy się przede wszystkim na płatowcach pionowego startu i lądowania o długim zasięgu lotów" - powiedział członek zarządu BZB UAS Jan Byrtek.

Jednym z rozwiązań wrocławskiej firmy jest program e-forest używany m.in. przez Lasy Państwowe. "To program, który na bazie naszych dronów liczy drzewa i określa ich stan zdrowia - czy są zdrowe, chore czy martwe. Robione jest to automatycznie, na bazie sztucznej inteligencji - nasze rozwiązanie przyśpiesza pracę leśników z trzech lat do dwóch miesięcy" - powiedział Budnik. Innym odbiorcą produktów BZB UAS jest m.in. PKN Orlen.

Firma przymierza się do ekspansji na rynki międzynarodowe. Pracuje nad nawiązaniem kontaktów z firmami zagranicznymi, aby jej usługi był świadczone poprzez wykorzystanie sieci dystrybutorów.

Prezes przyznał, że podobnie jak w przypadku innych firm z obszaru nowych technologii, obecnie największym problemem jest dostęp do podzespołów. "Dlatego na targach Gitex szukamy pewnych rozwiązań zastępczych - w ostatnim czasie mamy problem z mikrokomputerami, procesorami" - przyznał Budnik.

Byrtek dodał, że problemy z łańcuchami dostaw nawarstwiają się. "Teraz cały czas jest problem z półprzewodnikami na rynku, które po prostu są niedostępne" - powiedział. Właściciele BZB UAS dodają, że problemy z łańcuchami dostaw z jednej strony hamują rozwój ich biznesu, a z drugiej powodują, że ich produkty stają się coraz droższe. "To jest główny powód, dla którego szukamy alternatyw" - dodał Budnik.

