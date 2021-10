RPO apeluje o przełożenie Polskiego Ładu o rok

Postuluję o przygotowanie gruntownej reformy prawa podatkowego oraz wydłużenie czasu prac nad zmianami w ramach „Polskiego Ładu”, tak aby najwcześniej weszły one w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., a nie za niespełna 3 miesiące – zwrócił się do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.

Dlatego postuluje „przygotowanie gruntownej reformy prawa podatkowego oraz wydłużenie czasu prac nad zmianami w ramach „Polskiego Ładu”, tak aby najwcześniej weszły one w życie z dniem1 stycznia 2023 r., a nie za niespełna 3 miesiące.”- Tempo prac nad „Polskim Ładem” powinno być dostosowane, zarówno do merytorycznej zawartości, jak i obszerności tej nowelizacji. Podatnicy muszą mieć zagwarantowany odpowiedni czas, aby dostosować się do tak rewolucyjnych zmian – podsumowuje RPO.Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest pierwszym, który podnosi takie zastrzeżenia. Przeciwko trybowi uchwalania ustawy i wielu zawartym w pakiecie zmianom protestowały środowiska biznesowe – przedsiębiorcy, prawnicy.– W cywilizowanych krajach nie robi się takich rzeczy w ciągu kilku miesięcy. Mówimy o nowym pakiecie dramatycznie zmieniającym zasady opodatkowania, a jesteśmy na fast tracku – mówił podcza s Europejskiego Kongresu Gospodarczeg o Cezary Przygodzki, partner w Dentons.– Zmiany dotykają tak wielu rożnych aspektów i ich faktyczne wyważenie w trakcie najpierw dwu a potem pięciotygodniowych konsultacji jest absolutnie niemożliwie – wtórował mu Wojciech Warski, prezes Softex Data, członek Rady Pracodawców RP. Wówczas też pojawiały się głosy o odłożeniu Polskiego Ładu. – Wstrzymać Polski Ład, nawet na rok i w tym czasie solidnie przedyskutować te rozwiązania – podpowiadał Wojciech Warski.