RPO: nowym zastępcą Rzecznika Valeri Vachev

Prawnik, wykładowca i urzędnik dr Valeri Vachev został nowym zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich - poinformowało w piątek Biuro RPO. Obejmie on stanowisko po dr. hab. Macieju Taborowskim, który z końcem marca zrezygnował z funkcji zastępcy RPO.

Nowy zastępca RPO ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z oceną celującą. W 2019 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. "Przedawnienie karalności zbrodni komunistycznych jako narzędzie sprawiedliwości transformacyjnej". Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego na WPiA UW.

Jak poinformowało Biuro Rzecznika Vachev urodził się i dorastał w Sofii w rodzinie literaturoznawczyni i feministki prof. Albeny Vachevej oraz profesora antropologii Nikolay'a Papuchieva. Żonaty, ma córkę. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i bułgarskim.

Nowy zastęca Rzecznika w latach 2015-2019 pracował już w Biurze RPO, gdzie m.in. kierował Wydziałem ds. Legislacyjnych i Ustrojowych w ramach Zespołu Prawa Karnego. Do czasu powołania na zastępcę RPO był zatrudniony w Sądzie Najwyższym w Biurze Studiów i Analiz.

Obecnie w Biurze RPO Vachev będzie nadzorował prace Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego oraz Zespołu Równego Traktowania.

Odchodzący zastępca Rzecznika Maciej Taborowski - jak przekazano w komunikacie Biura - podziękował obywatelom za wsparcie, które w ostatnich latach okazywali przedstawicielom RPO w wydarzeniach przed sądami i Trybunałem Konstytucyjnym. Taborowski był zastępcą RPO od 6 maja 2019 r.

"Teraz mam jasność, że to co robiliśmy w Trybunale Konstytucyjnym to jest właściwy kierunek. Nie ma innego kierunku, jak na zachód i pielęgnowanie wartości zachodnich i europejskich. Ja tego kierunku nie opuszczam" - zapewnił Taborowski odnosząc się do m.in. do prezentowanych stanowisk prawnych i uczestnictwa przedstawicieli RPO w sprawach przed TK w ostatnich latach.

"Poprzeczka została postawiona bardzo wysoko. Postaram się temu sprostać, nie zawieść obywateli, będę służyć temu urzędowi" - powiedział z kolei Vachev cytowany w komunikacie Biura RPO.

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek ma troje zastępców - oprócz Vacheva są nimi dr Hanna Machińska i Stanisław Trociuk.

