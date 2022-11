RPP odpowiada na list byłych prezesów NBP

Rada Polityki Pieniężnej przekazała stanowisko w sprawie listu otwartego byłych prezesów NBP i byłych członków RPP z 16 października 2022 roku. Tezy w nim zawarte są nieprawdziwe.

RPP w obecnym składzie będzie funkcjonować przez kilka kolejnych lat

Współpraca przy podejmowaniu decyzji o stopach procentowych zwiększy zaufanie do polskiej waluty

NBP ma bezcenną wiedzę na temat sytuacji gospodarczej w Polsce, warto to wykorzystać.

Na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego ukazało się "Stanowisko Rady Polityki Pieniężnej w sprawie listu otwartego byłych prezesów NBP i byłych członków RPP z dnia 16 października 2022 roku".

To list opublikowany przez byłych prezesów NBP oraz niektórych byłych członków RPP, w którym protestują przeciwko ograniczaniu niezależności wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej i ograniczaniu dostępu do materiałów statystycznych i analiz prowadzonych w NBP lub będących w posiadaniu banku centralnego i możliwości kontaktów z ekspertami NBP.

Byli prezesi NBP w liście otwartym skrytykowali brak kolegialności w RPP

Pierwszy do sprawy odniósł się prezes i zarząd NBP odrzucając w całości zarzuty jako bezzasadne. Dodatkowo poruszona została sprawa ujawniania tajemnic służbowych, przez niektórych członków RPP, którzy publicznie wypowiadają się mediach.

Obecnie poznaliśmy oficjalne stanowisko RPP.

"Jako RPP stanowczo podkreślamy, że działając kolegialnie w oparciu o wiedzę i doświadczenie w zakresie polityki pieniężnej jej członków krytycznie oceniamy próby publicznego kontestowania działalności RPP, w tym podjętych decyzji, o ile nie są one zgodne z oczekiwaniami członków wybranych przez Senat. Negatywnie oceniamy także formułowane publicznie zarzuty przez członków wybranych przez Senat co do warunków wypełniania funkcji członka RPP, które nie służą autorytetowi NBP, gdyż nie mają one oparcia w faktach. Wobec powyższego wyrażamy dezaprobatę dla listu otwartego byłych prezesów NBP i byłych członków RPP z 16 października. Tezy w nim zawarte są nieprawdziwe" - czytamy w stanowisku RPP.

Sprawa bezpieczeństwa naszych pieniędzy i walka z inflacją powinna być ponad podziałami

"Członkowie Rady Polityki Pieniężnej to swoisty korpus ekspertów odpowiadających za stan portfeli wszystkich obywateli, wysokość rat kredytów płaconych przez przedsiębiorstwa i obciążających budżety domowy. Na uwadze powinni mieć wartość złotego i dobrą jakość polityki pieniężnej. Dlatego wydaje się, że w imię najwyższej odpowiedzialności za kraj warto podjąć próbę wypracowania standardów współpracy. Dziś nie ma bowiem ważniejszej sprawy niż walka z inflacją i długofalowe przeciwdziałanie spowolnieniu gospodarczemu" - podkreśla RPP.

Wysokość rat kredytów płaconych przez obywateli i przedsiębiorstwa zależy od wysokości stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej zapewnia w swoim stanowisku, że podejmuje decyzja w zakresie polityki pieniężnej w oparciu o najlepsza wiedzę co do perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej oraz mając zapewnione odpowiednie warunki pracy. Zarzuty publiczne, a nawet tezy sugerujące trudności w wypełnianiu mandatu uznaje za bezpodstawne, szkodzące autorytetowi banku centralnego oraz interesom finansowym państwa.

