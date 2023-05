RPP podjęła kluczową decyzję. Kredytobiorcy mogą powoli szykować się do obniżek rat?

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza, że kredytobiorcy, a także posiadacze lokat i obligacji skarbowych będą mieli oprocentowanie na niezmienionym poziomie. Polityka pieniężna 8 miesiąc jest prowadzona na "wypłaszczonym płaskowyżu", jak mówi prezes Narodowego Banku Polskiego.

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła ósmy raz z rzędu stopu na niezmienionym poziomie.

Zewnętrzne czynniki w coraz mniejszym stopniu oddziałują na polską inflację.

Dopiero po wakacjach możliwa będzie dyskusja o ewentualnych obniżkach stóp procentowych.

Rada Polityki Pieniężnej po dwudniowych obradach podjęła decyzję zgodną z oczekiwaniami analityków, bankowców, czy wreszcie, mówiąc szerzej, rynków finansowych. Spośród dziewięciu członków w tym gronie decyzyjnym zaledwie troje z nich, wybranych w minionym roku z mandatu Senatu RP, wyraża zaniepokojenie prowadzoną obecnie przez Narodowy Bank Polski polityką pieniężną.

Od kilku miesięcy, a szczególnie jest to dostrzegalne w tym roku, słuchamy kolejnych wypowiedzi prezesa NBP Adam Glapińskiego, który - będąc równocześnie szefem RPP - przekazuje informacje mówiące o naturalnym spadku inflacji do poziomu jednocyfrowego.

Podobnego zdania są przedstawiciele rządu, w tym sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń, który uważa, że już od drugiej połowy roku inflacja spadnie poniżej 10 procent. Mamy bowiem do czynienia ze splotem bardzo dobrych okoliczności dla polskiej gospodarki.

Spadek cen surowców energetycznych pozytywnie wpływa na obniżkę polskiej inflacji

Utrzymujący się kolejny miesiąc spadek cen ropy naftowej i oleju napędowego na rynkach światowych wpływa bezpośrednio na to, ile płacimy za paliwo na stacjach benzynowych. Nie trzeba być ekspertem finansowym, aby wiedzieć, że obniżka cen diesla i benzyny o ponad 15 procent wpływa na spadek kosztów transportu. Ceny gazu są także na akceptowalnych poziomach, nie wspominając o energii elektrycznej.

Dodatkowo rajd na umocnienie polskiej waluty trwa i dziś płacimy za jednego dolara tylko 4,12 złotego, a jeszcze miesiąc temu to było 4,31 złotego. W przypadku euro mamy do czynienia z umocnieniem o 17 groszy. 1 euro 10 kwietnia było wyceniane na 4,69 złotego, a dziś jest to tylko 4,52 złotego.

Te dane pokazują dobitnie, że tak zwane zewnętrzne, importowane czynniki wpływające na poziom naszej inflacji wygasły i teraz dobrze byłoby zadbać o to, aby prowadzona była spójna polityka pieniężna, która ograniczy wydatki budżetowe. Czy to jest możliwe w roku wyborczym, zwłaszcza że do głosowania pozostało zaledwie około pięciu miesięcy?

Konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego rzuci światło na przyszły poziom stóp procentowych

Nieco więcej na temat przyszłej strategii dotyczącej poziomu stóp procentowych dowiemy się już w czwartek, 11 maja, podczas konferencji prasowej prezesa NBP. Cytując jego klasyczne już wypowiedzi z minionego miesiąca jesteśmy obecnie na "wypłaszczonym płaskowyżu" i pewnie dopiero po wakacjach dowiemy się, czy możliwe są obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. Oznaczać to będzie "schodzenie z płaskowyżu w dolinę".

Ekonomiści przestrzegają przed tym, wskazując na utrzymującą się inflację bazową, czyli liczoną z wyłączeniem cen administracyjnych, żywności i nośników energetycznych. W kwietnia kolejny raz z rzędu wzrosła ona do poziomu 12,3 procent napędzana głównie cenami usług i tak zwanymi opłatami pośrednimi, czyli stawkami podatków lokalnych, opłatami parkingowymi, kosztami pobytów w hotelach i cenami w gastronomii.

Inflacja bazowa nadal rośnie, to może być powód do opóźnienia cyklu obniżek stóp procentowych

Inflacja w kwietniu wyniosła 14,7 procent. To oznacza kolejny miesiąc ze spadkiem, ale pamiętać trzeba, że wyznaczony, niezmienny cel inflacyjny NBP to inflacja w przedziale 1,5-2,5 procent plus minus 1 procent. Do takiego poziomu droga jest nadal daleka.

Dla przypomnienia: stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 procent, stopa depozytowa 6,25 procent, lombardowa 7,25 procent, dyskontowa weksli 6,85 procent.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl