Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła i na posiedzeniu w czwartek, 6 lipca, nie zdecydowała się na zmianę wysokości stóp procentowych. Tym samym stopa referencyjna pozostała na poziomie 6,75 proc., podał Narodowy Bank Polski.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na zakończony 6 lipca posiedzeniu postanowiła utrzymać stopy procentowe.

Analitycy spodziewali się takiej decyzji RPP, choć jak prognozują niektórzy z nich, jeszcze w tym roku możemy oczekiwać zmian w polityce pieniężnej.

RPP na posiedzeniu zapoznała się także z najnowszą projekcją inflacji i wzrostu gospodarczego.

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe Narodowego Banku Polski (NBP) na niezmienionym poziomie:

- stopa referencyjna 6,75 proc. w skali rocznej;

- stopa lombardowa 7,25 proc. w skali rocznej;

- stopa depozytowa 6,25 proc. w skali rocznej;

- stopa redyskontowa weksli 6,80 proc. w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 6,85 proc. w skali rocznej.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1 proc.) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała je na niezmienionym poziomie.

Rada spodziewa się dalszego spadku inflacji w Polsce

Jak podał NBP w komunikacie po posiedzeniu Rady, odniosła się ona do spadku inflacji, która po czerwcu wyniosła 11,5 proc. w stosunku do 13 proc. po maju.

"Uwzględniając dane GUS, można szacować, że w czerwcu ponownie obniżyła się także inflacja bazowa. Jednocześnie nadal silnie spada inflacja PPI (producencka - przyp. red.), co sygnalizuje dalsze osłabianie się zewnętrznych szoków podażowych. Wraz z niższą dynamiką aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku dalszego obniżania dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach" - podano w komunikacie po posiedzeniu Rady.

Dodano w nim, że według oceny RPP osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co będzie w dalszym ciągu oddziaływać również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Rana wskazała także, że do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie dynamiki PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu.

"Rada ocenia, że silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP prowadzi do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki" - dodano w komunikacie po posiedzeniu.

RPP zapoznała się także z najnowszą projekcją inflacji i wzrostu gospodarczego

NBP poinformował także, że podczas posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej zapoznała się ona z wynikami lipcowej projekcji inflacji. "Zgodnie z projekcją - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 22 czerwca 2023 r. - roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 11,1 - 12,7 proc. w 2023 r. (wobec 10,2 - 13,5 proc. w projekcji z marca 2023 r.), 3,7 - 6,8 proc. w 2024 r. (wobec 3,9 - 7,5 proc.) oraz 2,1 - 5,1 proc. w 2025 r. (wobec 2,0 - 5,0 proc.)" - podano w komunikacie.

RPP zapoznała się także z projekcja wzrostu gospodarczego.

"(…) roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,2 - 1,3 proc. w 2023 r. (wobec -0,1 - 1,8 proc. w projekcji z marca 2023 r.), 1,4 - 3,3 proc. w 2024 r. (wobec 1,1 - 3,1 proc.) oraz 2,1 - 4,4 proc. w 2025 r. (wobec 2,0 - 4,3 proc.)" - podał NBP.

Przypomnijmy, że 30 czerwca Główny Urząd Statystyczny podał wstępny szacunek inflacji w czerwcu. Urząd oszacował, że wyniosła ona 11,5 proc. w stosunku do 13 proc., odnotowanych w kwietniu.

Część analityków prognozuje obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku

Analitycy decyzją RPP nie są zaskoczeni. Jak prognozują eksperci z Biura Analiz Banku Pekao, zmian w polityce pieniężnej należy spodziewać się dopiero po wakacjach.

Analitycy PKO BP, w komentarzu po decyzji RPP zwracają z kolei uwagę, że w obecnym cyklu stopy procentowe są na maksymalnym poziomie już 11. miesiąc z rzędu, czyli dość długo w porównaniu z historycznymi „górkami”.

"Jeszcze w tym roku widzimy jednak szansę na obniżki" - dodają.

Wyniki nowej projekcji inflacji NBP to argument za zaostrzeniem polityki pieniężnej. Szybszy spadek inflacji skłoni RPP do obniżenia stóp procentowych na posiedzeniach w październiku i listopadzie - oceniają analitycy banku Credit Agricole po czwartkowej decyzji RPP.

Jak zwracają uwagę analitycy banku Credit Agricole, w lipcowej projekcji NBP krótkookresowa ścieżka inflacji oczekiwanej w projekcji została zrewidowana nieznacznie w dół względem prognozy przedstawionej w marcu. Ponadto wyniki projekcji wskazują, że inflacja w latach 2024-2025 ukształtuje się znacząco powyżej celu inflacyjnego RPP. To, zdaniem analityków CA, stanowi argument na rzecz zaostrzenia polityki pieniężnej.

Według ekonomistów banku szybszy niż oczekiwali spadek inflacji w najbliższych miesiącach skłoni RPP do obniżenia stóp procentowych na posiedzeniach w październiku i listopadzie, łącznie o 50 punktów bazowych. Jak przypomnieli, scenariusz ten jest zgodny ze sformułowanym przez prezesa NBP na konferencji po czerwcowym posiedzeniu RPP warunkiem obniżki stóp: spadkiem inflacji do poziomu jednocyfrowego i pewności co do jej dalszego spadku w kolejnych kwartałach. "Uważamy, że warunek ten zostanie spełniony w październiku, co pozwoli RPP obniżyć stopy przed wyborami parlamentarnymi" - uważają analitycy.

Według ekspertów CA powrót inflacji do celu 2,5 proc. w średnim terminie nie jest obecnie celem nadrzędnym Rady. Jak podkreślili, sformułowana przez prezesa NBP przesłanka obniżki stóp dopuszcza wspieranie polityki gospodarczej rządu poprzez obniżenie stóp procentowych nawet w warunkach podwyższonej inflacji i jej bardzo odległego powrotu do celu, opóźnianego przez oczekiwane ożywienie gospodarcze w 2024 r.

"Naszym zdaniem oznacza to, że w funkcji reakcji banku centralnego nastąpiły zmiany, które czynią politykę pieniężną mniej przejrzystą i mniej zrozumiałą dla otoczenia, a w konsekwencji mniej przewidywalną" - oceniają analitycy Credit Agricole.

Moment powrotu inflacji do celu 2,5 proc. nie przybliżył się istotnie

Wyniki nowej projekcji NBP sugerują, że moment powrotu inflacji do celu 2,5 proc. nie przybliżył się istotnie - napisali w czwartek analitycy Santander Bank Polska w komentarzu po decyzji RPP.

Jak wskazali analitycy Santander Bank Polska, komunikat po posiedzeniu RPP zawiera główne wnioski z nowej projekcji NBP, która zgodnie z ich przewidywaniami pokazała jedynie niewielkie zmiany w porównaniu z poprzednią projekcją opublikowaną w marcu. Wyniki projekcji sugerują, że - pomimo pewnej poprawy profilu inflacji w bliskim terminie - moment powrotu inflacji do celu 2,5 proc. nie przybliżył się istotnie - zauważyli ekonomiści.

Eksperci banku zwrócili uwagę, że perspektywy PKB na kolejne lata uległy nieznacznej poprawie, co daje ich zdaniem niewiele powodów dla gołębiego skrętu w polityce pieniężnej RPP. "Niektórzy członkowie Rady mogą uznać projekcję za "zbyt wysoką", tak jak miało to miejsce w przeszłości, ale wciąż uważamy, że RPP jest znacznie dalej od poważnej dyskusji o obniżkach stóp procentowych, niż wycenia to rynek" - napisali analitycy Santander Bank Polska.

Inflacja będzie spadać szybciej niż zakładano, a obecne osłabienie koniunktury może okazać się głębsze niż prognozy. Pozwoli to RPP na obniżkę stóp na początku jesieni – uważa ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Jak zwraca uwagę ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka, członkowie Rady Polityki Pieniężnej 10. miesiąc z rzędu nie zdecydowali się ogłosić końca cyklu podwyżek. Zaznacza, że inflacja będzie spadać szybciej, niż zakładają niezależni ekonomiści oraz analitycy NBP, a obecne osłabienie koniunktury może okazać się głębsze niż prognozy.

"To wszystko, plus zacieśnianie polityki w innych państwach Europy, pozwoli RPP na obniżkę stóp na początku jesieni. Dokładnie w rocznicę osiągnięcia obecnej wartości, tj. 6,75 proc. dla głównej stopy referencyjnej" - ocenia Zielonka.

Wskazuje, że rynki poprzez kontrakty FRA (Forward Rate Agreement - kontrakt na przyszłą stopę procentową - przyp. red.) nie wyceniają szybkiego spadku wskaźnika WIBOR. Według eksperta dla wielu kredytobiorców może okazać się, że obniżka stóp nie przyniesie oczekiwanego efektu w postaci obniżki raty zobowiązania. Przypomniał, że obecnie WIBOR 3M, o który jest oparta większość zaciągniętych kredytów, jest na poziomie 6,9 proc. "Wskaźnik ten ma swoje wady, jednak w optymistycznym scenariuszu redukcji stóp procentowych w przyszłym roku w szybszej ścieżce może okazać się korzystniejszy dla kredytobiorców niż obecnie wprowadzany wskaźnik WIRON" - zaznacza Zielonka.

W kolejnych miesiącach inflacja dalej będzie spadać, lecz głównie za sprawą cen żywności - ocenia z kolei Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w komentarzu do czwartkowej decyzji RPP. Według analityka inflacja bazowa pozostanie wyraźnie wyższa niż stopa NBP, co oznacza brak przestrzeni do obniżek stóp.

"Obecnie obserwujemy proces hamowania inflacji. Wskaźnik CPI spadł z 18,4 proc. w lutym do 11,5 proc. w czerwcu - to o 6,9 p.p. mniej" - zaznaczył Klucznik. Zauważył, że w przypadku inflacji bazowej spadki są mniejsze - łącznie obniżyła się ona o ok. 1,2 p.p. i wynosi 11,0 proc. "W kolejnych miesiącach inflacja dalej będzie spadać, lecz głównie za sprawą cen żywności. Inflacja bazowa pozostanie wyraźnie wyższa niż stopa NBP - naszym zdaniem oznacza to brak przestrzeni do obniżek stóp" - uważa ekspert PIE.

Jak zwraca uwagę w komentarzu po decyzji RPP Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, "utrzymanie w oficjalnych prognozach banku centralnego spadkowej trajektorii dynamiki cen jest drugim obok postępowania dezinflacji warunkiem koniecznym, by stopy procentowe po wakacjach mogły być obniżane".

"Poprzednie, marcowe szacunki zakładały, że w 2023 r. dynamika CPI wyniesie 11,9 proc., w przyszłym wyhamuje do 5,7 proc. r/r, a wzrost cen zacznie zbliżać się do celu inflacyjnego dopiero w 2025 r. Nowe prognozy przynoszą kosmetyczne zmiany. Inflacja w tym roku ma być o identyczna jak poprzednio szacowano. To minimalne zaskoczenie, gdyż w pierwszym półroczu wzrost cen był nieco silniejszy niż zakładano, a w lepszej kondycji znalazł się rynek pracy. Obniżono za to prognozy dla 2024 r. Tendencja centralna ścieżki inflacji przesunęła się z 5,7 do 5,3 proc. r/r. Prognozy nieco szybszej dezinflacji mogą stawać się w oczach części decydentów argumentem za obniżeniem stóp procentowych, ale zmianom trudno przypisywać fundamentalne znaczenie" - uważa Sawicki.

"Mimo że główne banki centralne, jak Fed czy EBC, ostatnio ewidentnie zaostrzyły kurs, postępy w zapanowaniu nad inflacją i pogorszenie globalnej koniunktury sprawiają, że rynki finansowe śmiało antycypują cięcie stóp procentowych w wielu gospodarkach wschodzących. Banki centralne naszego regionu ze znacznym wyprzedzeniem rozpoczęły cykle zacieśniania, np. czeskie władze monetarne zainaugurowały podwyżki aż 13 miesięcy przed pierwszym ruchem stóp w strefie euro. Obecna wycena zakłada, że za rok koszt pieniądza w Czechach, podobnie jak Polsce, będzie na poziomie o ok. 1,5 pkt proc. niższym od obecnego" - zwraca uwagę w komentarzu Sawicki.

"Perspektywa obniżek z biegiem czasu zacznie znajdować coraz mocniejsze odzwierciedlenie we wskaźnikach referencyjnych WIBOR i ratach kredytów. Już teraz stawka 6M po wielotygodniowej stabilizacji na pułapie 6,95 proc. drgnęła i obniżyła się na początku lipca o kilka punktów bazowych" - przewiduje analityk Cinkciarz.pl.

"Choć obniżanie stóp procentowych będzie przebiegać wolniej niż ich podwyżki zintensyfikowane po napaści Rosji na Ukrainę, to aktualną pozostaje ocena, że znajdziemy się w sytuacji odwrotnej niż w ubiegłym roku, gdy WIBOR 3M i 6M pięły się, z wyprzedzeniem odzwierciedlając oczekiwania odnośnie do przyszłych kroków RPP. Stawki WIRON, których zastosowanie będzie coraz szersze, pozbawione są tej charakterystyki. Ich wartości będą z opóźnieniem w pełni odzwierciedlać ostatnie decyzje władz monetarnych" - podsumowuje Sawicki.

