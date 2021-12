RPP podniesie stopy procentowe o 0,5-0,75 pkt. procentowego

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu podniesie stopy procentowe o 0,5-0,75 pkt. procentowego – uważają ekonomiści.

Spodziewamy się, że podwyżka wyniesie 0,75 pkt. proc. Sądzimy, że RPP będzie chciała skoncentrować podwyżki w czasie, a potem obserwować, co dzieje się z inflacją - powiedział Adam Antoniak z Banku Pekao.

Jeśli podwyżka stóp procentowych będzie niższa niż 0,5 pkt. procentowego, to odbiór rynkowy będzie negatywny i znowu może pojawić się presja na osłabienie się złotego - dodał.

Zakładamy, że podwyżka wyniesie 0,5 pkt. procentowego. Za podwyżką przemawia fakt, że podczas ostatniego posiedzenia RPP pojawiła się deklaracja, że dopóki inflacja będzie rosnąć, Rada będzie podwyższać stopy - powiedziała z kolei Marta Petka-Zagajewska z PKO BP.

"Spodziewamy się, że podwyżka wyniesie 0,75 pkt. procentowego. Sądzimy, że RPP będzie chciała skoncentrować podwyżki w czasie, a więc dokonać wyraźnych ruchów w grudniu, może jeszcze w styczniu, a potem Rada będzie obserwować, co dzieje się z inflacją" - powiedział ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak.

Jego zdaniem, zdecydowane ruchy RPP są konieczne, bo zagrożenie dalszym wzrostem inflacji jest bardzo duże. Poza tym na zdecydowane ruchy oczekują inwestorzy.

"Jeśli podwyżka stóp procentowych będzie niższa niż 0,5 pkt. procentowego, to odbiór rynkowy będzie negatywny i znowu może pojawić się presja na osłabienie się złotego" - powiedział ekonomista Banku Pekao.

Podwyżka o 0,75 pkt. proc. oznaczałaby, że w ciągu trzech miesięcy stopy wzrosłyby o 1,9 pkt. proc., a więc bardzo mocno. To zaś mogłoby się odbić na rynku pracy, tymczasem prezes NBP Adam Glapiński mówił w ubiegłym tygodniu, że RPP będzie walczyć z inflacją, ale nie kosztem podwyższonego bezrobocia.

"Oczywiście, tak szybka podwyżka stóp procentowych będzie miała wpływ na rynek pracy, ale trzeba pamiętać, że rynek pracy w Polsce jest bardzo napięty. Nie wiem, czy obecnie można mówić o jakimś zagrożeniu dużym wzrostem bezrobocia, tymczasem zagrożenie wysoką inflacją jest bardzo realne" - stwierdził Adam Antoniak.

Według ekonomistów banku PKO BP podwyżka, o której zdecyduje RPP, będzie nieco mniejsza.

"Zakładamy, że podwyżka wyniesie 0,5 pkt. procentowego. Za podwyżką przemawia fakt, że podczas ostatniego posiedzenia RPP pojawiła się deklaracja, że dopóki inflacja będzie rosnąć, Rada będzie podwyższać stopy. W listopadzie, według szybkiego szacunku GUS, inflacja wzrosła do 7,7 proc. Z ostatnich wypowiedzi członków RPP wynika, że ten wzrost został przez nich uznany za dowód, że dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej jest konieczne" - powiedziała ekonomistka banku PKO BP Marta Petka-Zagajewska.

Jej zdaniem, zapowiedź wprowadzenia rządowej tarczy antyinflacyjnej, polegającej na obniżce akcyzy i VAT na paliwa i energię elektryczną daje Radzie możliwość podwyższania stóp mniejszymi krokami niż można by oczekiwać wcześniej.

"Wprowadzenie tarczy sprawi, że szczyt inflacji wypadnie na niższym poziomie niż można było spodziewać się wcześniej. A biorąc pod uwagę, że ostatnie dni przyniosły spadki cen na rynku surowców, nie wykluczamy i takiego scenariusza, że stopy procentowe wzrosną zaledwie o 0,25 pkt. proc." - powiedziała ekonomistka PKO BP.

Jednak przyznała, że trudno wykluczyć i większej podwyżki niż 0,5 pkt. procentowego. Podczas konferencji prasowej po pierwszej podwyżce stóp procentowych prezes NBP Adam Glapiński powiedział wprost, że skala podwyżki i jej termin zostały tak dobrane, aby zaskoczyć rynek. Również druga podwyżka była większa niż wynikało z ówczesnych oczekiwań inwestorów.

"Rzeczywiście, skala możliwej podwyżki stóp waha się między 0,25 a 0,75 pkt. procentowego, ale zwróciłabym uwagę na to, że dotychczasowe podwyżki większe od przewidywań rynkowych nie konsumowały oczekiwań inwestorów, tylko je przesuwały w górę. W reakcji na obie podwyżki oczekiwania rynku co do tego, jak wysoko ostatecznie będą stopy, wzrosły. Teraz mogłoby być tak samo. W porównaniu do poprzednich posiedzeń jesteśmy także w sytuacji, gdy RPP wdrożyła do działania inne mechanizmy ograniczające inflację niż same stopy procentowe. Zmieniła się komunikacja, dotycząca złotego i pojawiły się jasne deklaracje, że RPP chce silniejszego złotego. Silniejsza waluta ogranicza skalę niezbędnych podwyżek stóp i pomaga ograniczyć inflację. Dodatkowo w ostatnich tygodniach wyhamowały wzrosty cen surowców, co ogranicza ryzyko inflacyjne i też może skłaniać RPP do powolniejszych ruchów" - powiedziała Marta Petka-Zagajewska.

Do tej pory RPP podwyższyła stopy dwukrotnie. W październiku główna stopa banku centralnego wzrosła z 0,1 do 0,5 proc. W listopadzie została znowu podwyższona, do 1,25 proc.

