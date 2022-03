RPP podniesie stopy procentowe. O ile wzrosną raty kredytów?

We wtorek Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o poziomie stóp procentowych w Polsce. Większość ekonomistów szacuje, że podwyżka może być mocniejsza niż pierwotnie zakładane 0,5 pkt. proc., a w kolejce już czekają kolejne podwyżki. Co to oznacza dla kredytobiorców?

Rada Polityki Pieniężnej nie ma łatwego zadania. Musi stłumić gwałtowne osłabienie złotego i skutecznie przeciwdziałać inflacji. Jednocześnie zbyt mocne podwyżki stóp procentowych mogą negatywnie wpłynąć na popyt wewnętrzny... Ekonomiści nie są jednomyślni co do tego, o ile we wtorek wzrosną stopy procentowe.



Analitycy Banku Pekao wskazują, że wtorkowa podwyżka wyniesie 1 pkt. proc., co oznacza stopę referencyjną na poziomie 3,75 proc.





We wtorek decyzja RPP. Obstawiamy podwyżkę o 100pb. Bo kurs złotego. Oczywiście zloty jest mocno niedowartosciowany i odjechał od fundamentów, ale w te stronę działa teraz grawitacja. Szybsze podwyżki stóp mogą (trochę) złagodzić presję na polską walutę. — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) March 7, 2022

