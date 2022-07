RPP podniosła stopy procentowe o 50 pkt bazowych

Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 50 pkt. bazowych. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła do 6,5 proc. - podał NBP w czwartkowym komunikacie. Podwyżka stóp jest 10 z rzędu w cyklu zaostrzania polityki pieniężnej, który rozpoczął się w październiku.

Rada Polityki Pieniężnej w czwartek podniosła stopy procentowe o 50 pkt. bazowych - podał Narodowy Bank Polski w czwartkowym komunikacie.

Po czwartkowej podwyżce główna stopa NBP, referencyjna, wynosić będzie 6,5 proc., stopa lombardowa - 7 proc., stopa depozytowa 6 proc., stopa redyskontowa weksli 6,55 proc. a stopa dyskontowa weksli - 6 proc.

Uchwała RPP wejdzie w życie od piątku, 8 lipca.

Po ogłoszeniu decyzji RPP złoty stracił na wartości. Kurs euro ok. godz. 16 wynosił 4,79 zł. Rano ok. 7.15 euro kosztowało 4,77 zł. Dolar ok. godz. 16 kosztował 4,7 zł (rano było to 4,67 zł), a frank szwajcarski blisko 4,84 zł (rano - 4,82 zł).

