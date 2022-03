RPP podnosi stopy. Mimo to mowa o dwucyfrowej inflacji

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na mocniejszą podwyżkę stóp procentowych, niż oczekiwano jeszcze kilka dni wcześniej. Stopy wzrosną o 0,75 pkt proc. Stopa referencyjna od środy będzie wynosić 3,50 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Złoty ofiarą agresji

Długo będzie drogo

Gospodarka trochę wyhamuje

To nie koniec podwyżek

Niejako uboczną ofiarą tego zamieszania stał się złoty, który w ostatnich dniach bił rekordy słabości szturmując poziom 5 zł za euro. O ile na wzrost cen paliw surowców RPP niewiele może poradzić i gdyby chodziło tylko o to skończyłoby się podwyżką o 0,5 pkt proc. Jednak w obliczu spadającego kursu złotego (mimo dwukrotnej interwencji NBP w ostatnich dniach) analitycy doszli do wniosku, że rynki finansowe powinny ze strony Rady dostać mocniejszy sygnał, co miało spowodować zatrzymanie wyprzedaży złotego. Niektórzy obstawiali podwyżkę nawet o 1 pkt proc. Rada nie zdecydowała się jednak na aż tak duży krok.Pierwsza reakcja rynków walutowych może świadczyć, że ta wstrzemięźliwość była rozczarowująca. W pierwszych minutach po ogłoszeniu decyzji Rady złoty – który przed południem zaliczył spore umocnienie (cena euro spadła 4,99 zł w okolice 4,86 zł) po decyzji Rady znów zaczął się gwałtownie osłabiać i w ciągu kilku minut za euro trzeba było już płacić powyżej 4,90 zł. - Rynki ewidentnie oczekiwały większego ruchu – komentują ekonomiści Pekao.– Nasze prognozy walutowe zakładają, że bardzo poważne tarapaty, w których znalazł się złoty, są przejściowe. Kurs EUR/PLN z czasem powinien powracać na pułapy bardziej zgodne z fundamentami gospodarki. Realne jest, że w połowie roku za euro płacić będziemy ok. 4,50 zł. Pierwszym zwiastunem mogącym sugerować, że szczyt został już ustanowiony, byłoby trwałe cofnięcie się notowań pod szczyt z kryzysu finansowego z 2009 r., czyli pułap 4,90 zł – twierdzi Bartosz Sawicki.- Biorąc pod uwagę intensywność działań wojennych w Ukrainie i chimeryczność rynkowych nastrojów jest jednak oczywiście za wcześnie, by kategorycznie oznajmić, że złoty najgorsze ma już za sobą – zastrzega analityk Cinkciarz.pl.Rada przestrzega, ze do szybkiego wzrostu cen należy się przyzwyczaić. - W 2022 r. inflacja pozostanie jednak istotnie podwyższona, do czego – oprócz czynników dotychczas podwyższających dynamikę cen – przyczynią się ekonomiczne skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę – czytamy w komunikacie.Z jaką inflacją możemy się liczyć? Z najnowszej projekcji NBP wynika, ze z bardzo wysoką – niemal dwukrotnie wyższą niż przewidywał NBOP w listopadzie. - Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 7 marca 2022 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 9,3-12,2 proc. w 2022 r. (wobec 5,1–6,5 proc. w projekcji z listopada 2021 r.), 7,0-11,0 proc. w 2023 r. (wobec 2,7–4,6 proc.) oraz 2,8-5,7 proc. w 2024 r. – czytamy w komunikacie.- W kolejnych latach, wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny, inflacja będzie się obniżała. Obniżaniu inflacji powinno sprzyjać umocnienie złotego, gdyż w ocenie Rady obserwowana w ostatnim okresie rynkowa presja na osłabienie złotego nie ma uzasadnienia w fundamentach gospodarczych Polski – czytamy również.- Agresja zbrojna Rosji przeciw Ukrainie i związane z nią sankcje gospodarcze stanowią istotny czynnik niepewności dla kształtowania się przyszłej aktywności gospodarczej na świecie i w Polsce. Niemniej jednak, m.in. ze względu na niewielki udział eksportu do Rosji i Ukrainy w polskiej sprzedaży zagranicznej, można oczekiwać utrzymywania się korzystnej krajowej koniunktury w kolejnych kwartałach – przewiduje RPPMimo to jednak w najnowszej projekcji prognozy gospodarcze również zostały mocno ścięte w dół. - Roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,4-5,3 proc. w 2022 r. (wobec 3,8–5,9 proc. w projekcji z listopada 2021 r.), 1,9-4,1 proc. w 2023 r. (wobec 3,8–6,1 proc.) oraz 1,4-4,0 proc. w 2024 r.– Jeszcze miesiąc temu nasze prognozy zakładały, że dynamika PKB w tym roku wyniesie ok. 4,5 proc. i spowolni z 5,7 proc. rok do roku. W tej chwili obawiamy się, że bardziej prawdopodobny jest wynik zbliżony do 3 proc. rok do roku. Nie należy stawiać pytania czy, ale kiedy dynamika cen konsumenckich przekroczy 10 proc. Ba, średnioroczna inflacja może przekraczać 9 proc. – szacuje z kolei Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.- Patrząc na prognozy PKB raczej trudno tu mówić o utrzymaniu zrównoważonego wzrostu i zdanie to wypadło z komunikatu. W krótkim terminie RPP uzna zapewne, że może podwyższać dalej, co powinno podtrzymać wyceny rynkowe. Obstawiamy jednak, że tu optymizmu jest jednak za dużo... – oceniają ekonomiści mBanku.