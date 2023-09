Obniżka stóp procentowych NBP większa niż przewidywał rynek. RPP uznała, że konieczne jest dodatkowe wsparcie gospodarki w postaci tańszego kredytu i kapitału dla firm - ocenił dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak komentując decyzję Rady Polityki Pieniężnej.

W środę (6 września) Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt. proc.: referencyjną do 6 proc., lombardową do 6,5 proc., depozytową do 5,50 proc., redyskontową do 6,05 proc., oraz dyskontową weksli do 6,10 proc.

"Jest to obniżka stóp procentowych większa niż przewidywał rynek. Ale pamiętajmy też, że nasz bank centralny komunikował, że będziemy mieli do czynienia z kilkoma obniżkami stóp procentowych" - powiedział dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.

Jego zdaniem na decyzję Rady Polityki Pieniężnej wpłynęły kiepskie dane, napływające z gospodarki.

"Czyli ze względu na złą koniunkturę gospodarczą w I połowie roku, złe otoczenie makroekonomiczne, słabo performujące Niemcy, USA oraz Chiny, RPP uznała, że konieczne jest dodatkowe wsparcie gospodarki w postaci tańszego kredytu i kapitału dla firm. Stąd duża sygnalna obniżka" - dodał dyrektor PIE.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl