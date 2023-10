Na październikowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się drugi raz z rzędu obniżyć stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, tym razem o 25 punktów bazowych.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniża stopy procentowe w kontrze do polityki głównych banków centralnych.

Po wrześniowej niespodziewanej przez rynek obniżce stóp aż o 75 punktów procentowych doszło do gwałtownego osłabienia złotego.

Tym razem analitycy wciąż przewidywali kolejną obniżkę na październikowym posiedzeniu RPP.

Jak informuje Narodowy Bank Polski (NBP), Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:

stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Jak stwierdza RPP w komunikacie po posiedzeniu, "napływające dane potwierdzają utrzymywanie się niskiej presji popytowej i kosztowej w gospodarce, a także ograniczenie presji inflacyjnej w warunkach osłabionej koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania – a także opóźnienia, z jakimi decyzje w zakresie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę – Rada dokonała dostosowania stóp procentowych NBP, co jest spójne z realizacją celu inflacyjnego NBP w średnim okresie".

Obniżka stóp możliwa także w listopadzie, cel inflacyjny oddala się

Przed październikową decyzją eksperci nie byli zgodni, jaką decyzję podejmie RPP, jednak przeważały opinie, że będzie obniżka. Na 21 opinii ośrodków analitycznych ankietowanych przez "Parkiet" 3 mówiły o braku zmiany stóp, 11 o obniżce o 25 punktów bazowych, 6 - o cięciu o 50 punktów bazowych, a jedna nawet o obniżce aż o 75 punktów bazowych.

"Przed dwoma tygodniami prezes NBP Adam Glapiński stwierdził, że przestrzeń do luzowania została w dużej mierze wyczerpana, ale potrzeba dalszych obniżek może się uwypuklać wraz z rozwojem sytuacji gospodarczej. W tym kontekście furtkę do drugiej obniżki szeroko otworzył kolejny miesiąc ostrego hamowania inflacji. Dynamika CPI we wrześniu obniżyła się z 10,1 do 8,2 proc. rok do roku. Ceny konsumenckie w porównaniu z poprzednim miesiącem były niższe aż o 0,4 proc. i spadły najsilniej od 2016 roku" – zauważył w swoim komentarzu do październikowej decyzji RPP Bartosz Sawicki.

W jego ocenie wielką niewiadomą są ceny paliw, ale inflacja konsumencka będzie dalej hamować i przed końcem roku obniży się poniżej 7 proc. "Z tego względu bardzo prawdopodobne jest powtórzenie przez RPP dzisiejszego kroku w listopadzie. Władze monetarne może odwieść od takiego zamiaru treść nowej projekcji inflacyjnej. Jej letnia edycja, przy stopach wynoszących 6,75 proc. zakładała, że dynamika CPI osunie się do dopuszczalnego przedziału wahań wokół celu NBP, tj. 3,5 proc., dopiero za dwa lata. Po znaczących obniżkach stóp, ale także w świetle m.in. niekorzystnych przetasowań na światowym rynku surowców energetycznych, proces ten może się dodatkowo wydłużyć" – podkreślił Sawicki.

RPP pod ostrzałem po wrześniowej gwałtownej obniżce stóp

Gdy we wrześniu RPP obniżyła stopy aż o 75 punktów bazowych, złoty zareagował znacznym osłabieniem, a analitycy zastanawiali się, co takiego tak naprawdę się stało, że Narodowy Bank Polski zdecydował się podążać w innym kierunku niż główne banki centralne.

Europejski Bank Centralny czy Fed (amerykański bank centralny) wciąż nie tylko wyrażają zdeterminowanie, by walczyć z inflacją, ale też w dalszym ciągu nie wykluczają zaostrzania polityki pieniężnej.

Jak zauważyli w swoim raporcie ekonomiści BNP Paribas, "znaczące obniżki stóp procentowych już teraz mogą stawiać pod znakiem zapytania determinację RPP do sprowadzenia inflacji do celu NBP w średnim terminie, potencjalnie zwiększając niepewność wśród uczestników życia gospodarczego".

Mimo to prognozują oni, że do końca pierwszego kwartału Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe łącznie o 100 punktów bazowych, po czym w dalszej części przyszłego roku pozostawi parametry polityki monetarnej bez zmian ze stopą referencyjną na poziomie 5 proc.

Jerzy Hausner: polityka pieniężna polega obecnie na zaskakiwaniu rynku

Z kolei w rozmowie z WNP.PL były członek RPP Jerzy Hausner zauważył, że "polityka pieniężna polega obecnie na zaskakiwaniu rynku, na braku klarownego rozumowania, z którego wynikają potem przewidywalne decyzje - jest więc chaotyczna". – Ponieważ nie jest podporządkowana logice gospodarczej, a logice politycznej, to w rezultacie jest zaproszeniem do spekulacji. To, co stało się z osłabieniem złotego po ostatniej decyzji RPP o skokowym i zaskakującym obniżeniu stopy referencyjnej, jest tego czytelnym dowodem – stwierdził Hausner.

Obecna członkini Rady Polityki Pieniężnej Gabriela Masłowska w rozmowie z WNP wyraziła natomiast opinię, że działania RPP "mają przyczyniać się do tego, aby w Polsce stopniowo następowało ożywienie gospodarcze". Generalnie sądzę, że w odniesieniu do sposobu łagodzenia polityki pieniężnej niczego nie można wykluczyć. Ważne jest to, aby poprzez swe działania RPP mogła przyczyniać się do tego, aby w naszym kraju stopniowo następowało ożywienie gospodarcze – powiedziała Masłowska.