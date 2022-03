RPP zdecydowała. Stopy procentowe znów w górę

Rada Polityki Pieniężnej podniosła we wtorek (8 marca) wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt. proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 2,75 proc. do 3,50 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.

Jak poinformowano, RPP zdecydowała o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 0,75 pkt. proc. Decyzja wchodzi w życie od 9 marca.

Zgodnie z wtorkową decyzją RPP, stopa referencyjna wzrosła do 3,50 proc., stopa lombardowa do 4,00 proc., stopa depozytowa do 3,00 proc., stopa redyskonta weksli do 3,55 proc., a stopa dyskontowa do 3,60 proc.

Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniu 8 marca 2022 r. ⬇https://t.co/HflOAGwwpj#NBP — Narodowy Bank Polski (@nbppl) March 8, 2022

To szósta podwyżka stóp procentowych z rzędu. Pierwsza z cyklu podwyżek nastąpiła w październiku ubiegłego roku i id tego czasu Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy co miesiąc.

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 marca.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl