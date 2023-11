Tarcze antyinflacyjna pod znakiem zapytania. RPP wskazuje na źródło niepewności

Źródłem niepewności w polityce fiskalnej w 2024 r. jest kwestia przedłużenia działań tzw. Tarczy Antyinflacyjnej - wskazała w opublikowanej w poniedziałek opinii do projektu Ustawy budżetowej Rada Polityki Pieniężnej.

Rada oceniła, że istotnym źródłem niepewności w polityce fiskalnej w 2024 r. jest kwestia przedłużenia działań osłonowych chroniących podmioty gospodarcze przed skutkami wysokich wzrostów cen energii i żywności, czyli tzw. Tarczy Antyinflacyjnej. "Z zapisów zawartych w projekcie Ustawy i uzasadnieniu można wnioskować, że projekt ten zakłada zakończenie funkcjonowania głównych rozwiązań składających się na Tarczę Antyinflacyjną z końcem 2023 r." - napisano.

Wygaśnięcie działań osłonowych oddziaływałoby w kierunku poprawy wyniku sektora finansów publicznych w 2024 r.

Wskazano, że wygaśnięcie działań osłonowych oddziaływałoby w kierunku poprawy wyniku sektora finansów publicznych w 2024 r. Ponadto - jak czytamy w ocenie RPP - czynnikiem, który będzie oddziaływał w kierunku obniżenia deficytu sektora jest wygaśnięcie obserwowanego w br. efektu wysokich zwrotów w ramach rozliczenia rocznego za 2022 r. "Według szacunków NBP, łącznie przyczyni się to do wzrostu dochodów sektora w 2024 r. w relacji do PKB o co najmniej 0,6 pkt. proc. PKB" - napisano.

Natomiast w stronę wyższego deficytu sektora w 2024 r. będą oddziaływały zmiany w wydatkach sektora na świadczenia społeczne. Według szacunków NBP, relacja tych wydatków do PKB wzrośnie w przyszłym roku o 1,0 pkt. proc. PKB, a ich "główną przyczyną będzie zwiększenie wysokości świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł, co zwiększy wspomnianą relację o ok. 0,6 pkt. proc. PKB" - wskazano. Ponadto - jak zaznaczono - w warunkach prognozowanej dezinflacji, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. będzie wyższy od przewidywanej inflacji, a także od oczekiwanego wzrostu nominalnego PKB.

W kierunku wyższego deficytu będą oddziaływać też koszty związane z zatrudnieniem

Kategorią wydatków publicznych, która będzie oddziaływała w kierunku wyższego deficytu sektora, są też koszty związane z zatrudnieniem. Według NBP zaplanowana w projekcie Ustawy kwota wydatków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej jest o 13,4 proc. wyższa niż w Ustawie budżetowej na rok 2023 po nowelizacji.

Zgodnie z szacunkami zawartymi w Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024-2027, relacja państwowego długu publicznego (PDP) do PKB ma obniżyć się na koniec 2023 r. w porównaniu z poprzednim rokiem (z 39,4 proc. do 37,9 proc.).

Z kolei relacja zadłużenia sektora finansów publicznych w ujęciu ESA2010 ma pozostać na tym samym poziomie, co na koniec 2022 r. (49,3 proc.), co będzie wypadkową relatywnie wysokiego tempa wzrostu nominalnego PKB oraz pogorszenia wyniku sektora finansów publicznych (o 1,9 pkt. proc. PKB) i planowanego wzrostu zadłużenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (1,0 pkt. proc. PKB).