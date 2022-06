Rubel ciągle rośnie w siłę. Osiąga notowania najwyższe od 7 lat

Wprowadzenie obowiązku rozliczeń w rublach za dostarczony gaz ziemny i ropę naftową doprowadziło do umocnienia się rosyjskiej waluty wobec dolara i euro do poziomów nie notowanych od 7 lat. Podczas wtorkowych (21 czerwca) aukcji na moskiewskiej giełdzie za jednego dolara płacono 54,4 rubla najwięcej od czerwca 2015 roku, a za jedno euro 57,8 tyle co w maju 2015 roku.

Kolejny tydzień z rzędu rosyjska waluta umacnia swoje notowania wobec głównych walut świata. Wprowadzone dekretem prezydenta Rosji nakaz otwarcia kont w rublach na potrzeby realizacji płatności za dostarczane surowce szczególnie ropę naftowa i gaz ziemny spowodowało znaczący napływ walut do Banku Centralnego Rosji.

Część transakcji realizowanych dla państwowych koncernów paliwowych i energetycznych w Chinach i Indiach rozliczanych jest w ramach transakcji barterowych w juanach i rupiach indyjskich. Nie obciąża to rosyjskich rezerw walutowych.

Czytaj także: Porażka sankcji. Dolar jest najsłabszy wobec rubla od ponad 4 lat

We wtorek w godzinach popołudniowych rubel umocnił się do dolara i euro do poziomów najwyższych od 7 lat. Za dolara płacono 54,4 rubla czyli tyle ile w czerwcu 2015 roku, a za jedno euro 57,8 rubla czyli najwięcej od maja 2015 roku.

Czytaj także: Rosję można uznać za niewypłacalną. Dolarowe płatności reguluje w rublach

Oceny analityków są zgodne co do tego, że wpływ na taki stan rzeczy ma napływ niemal 900 milionów dolarów dziennie z tytułu płatności za eksportowane węglowodory. W tym samym czasie, ze względu na wprowadzone sankcje gwałtownie ograniczył się import. Rząd rosyjski dodatkowo kontroluje napływ kapitału i limituje wydatki.

Decyzja Gazpromu sprzed kilku dni o ograniczeniu sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców w Niemczech, Francji, Austrii i we Włoszech czasowo może ograniczyć napływ walut z tytułu płatności za surowiec i wpłynąć na osłabienie wartości rubla.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl