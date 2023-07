Rubel stał się jedną z ofiar walki o władzę na Kremlu

Jednym z ubocznych efektów walki o władzę w Rosji i nieudanego puczu Jewgienija Prigożyna i jego najemników z Grupy Wagnera jest gwałtowne osłabienie się kursu rubla.

Od początku tego roku notowania rubla wobec najważniejszych walut obniżyły się o ponad 20 procent.

Wprowadzenie sankcji unijnych na wymianę handlową z Rosją po inwazji na Ukrainę oraz odcięcie banków od globalnego systemu rozliczeń międzynarodowych SWIFT doprowadziło w konsekwencji do państwowej kontroli kapitału. Pomogło to, w dużym stopniu, odizolować rubla od geopolitycznych zawirowań.

Pod koniec minionego roku notowania rubla ustabilizowały się na poziomie 70-75 za jednego dolara amerykańskiego. Jednak już od stycznia 2023 roku waluta stopniowo się osłabiała, ponieważ firmy eksportujące ropę naftową, gaz ziemny, złoto i diamenty otrzymywały coraz mniej za oferowane na światowych rynkach towary.

Walka o władzę i bunt Prigożyna bardzo osłabiły rosyjskiego rubla

Od stycznia do końca maja 2023 roku rubel osłabił się o ponad 10 procent. Jednak najgorsze miało dopiero nadejść. W nocy 23 czerwca tego roku rozpoczął się pucz najemników Grupy Wagnera, a dzień później, w sobotę, po zajęciu Rostowa rozpoczął, się marsz Jewgienija Prigożyna na Moskwę. W Rosji zapanowała panika, a to przełożyło się na to, że gwałtownie zaczęto wymieniać ruble na waluty.

W szczytowym momencie napięcia politycznego w Moskwie i Sankt Petersburgu w kantorach za jednego dolara trzeba było płacić nawet 120 rubli. Po kilkunastu godzinach napięcia sytuacja trochę się uspokoiła, ale walka o władzę położyła się długim cieniem na rublu, który tylko w czerwcu stracił 10 procent na wartości.

Bank Centralny Rosji nie ma możliwości powstrzymania spadku notowań rubla

Podczas środowych notowań nadal był bardzo słaby. W godzinach popołudniowych za jednego dolara trzeba zapłacić niemal 91 rubli, za euro 99 rubli, a za chińskiego juana 12,5 rubla. To są najniższe poziomy od 15 miesięcy, porównywalne z tymi, które były zaraz po rozpoczęciu agresji przez wojska rosyjskie na Ukrainę.

Rubel przez kolejne tygodnie może być nadal słaby, chyba, że zostanie wsparty w lipcu decyzją Rady Dyrektorów Banku Rosji o podwyżce stóp procentowych. Widać bowiem narastającą presję inflacyjną i ucieczkę obywateli od narodowej waluty. Z drugiej strony wiadomo, że w obecnej sytuacji trudno się spodziewać tego, że rząd zezwoli na sprzedaż części rezerw walutowych w celu powstrzymania spadku kursu rubla. Waluty są potrzebne na pilne zakupy związane z zakupami na potrzeby prowadzonej wojny.

