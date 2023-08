Rubel szoruje po dnie. To zwiastun rychłej zapaści rosyjskiej gospodarki

W poniedziałek rubel był wart trochę ponad jednego centa amerykańskiego. Rosyjska gospodarka wpada w coraz większe tarapaty i mimo interwencji Rosji na rynku walutowym, rubel jest wart najmniej od marca zeszłego roku.

W poniedziałek za jednego dolara trzeba było zapłacić aż 97,31 rubla, a to już niemal wartość śmieciowa. Podobną rosyjska waluta miała w marcu 2022 roku, po tym, jak Rosja zdecydowała się zaatakować Ukrainę. Jednak tym razem to nie efekt chwilowych emocji na rynku, a coraz poważniejszego kryzysu, jaki dotyka rosyjską gospodarkę.

Tym razem rosyjski budżet zaczyna borykać się z poważnymi problemami, ponieważ spadają jego dochody z taniejących surowców energetycznych, a wydatki na armię rosną. Władimir Putin podnosi podatki i dodrukowuje rubla, jednak to przynosi efekt przeciwny od zamierzonego.

Rosja posiada co prawda wysokie rezerwy walutowe, ale już niebawem będzie musiała finansować się długiem. W pierwszej połowie tego roku deficyt rosyjskiego budżetu wyniósł 26 mld dolarów, a dochody spadły o 12 proc. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W tym samym czasie wzrosły i wydatki i to aż o 19 procent.

Główne wpływy do rosyjskiego budżetu zapewnia ropa i gaz i mimo zapewnień rosyjskiej propagandy, że zachodnie sankcje nie mają na gospodarkę wpływu, dane pokazują zupełnie coś innego, ponieważ dochody z podatków ze sprzedaży obydwu surowców spadły aż o 47 proc. wobec roku poprzedniego. Co więcej, w tym roku wydatki na armię się podwoją i koszt prowadzenia wojny ma opiewać aż na 100 mld dolarów.

W zeszłym roku Rosja problemów gospodarczych uniknęła, bo słono kosztowały również i surowce energetyczne. Można się również spodziewać, że Rosjanie widząc lecący na łeb na szyję kurs rubla będą chcieli jak najszybciej zamienić rodzimą na twardą walutę, co dodatkowo pozbawi gotówki system bankowy. Zresztą Rosjanie już nie raz postępowali tak w przeszłości, na przykład w trakcie puczu Prigożyna, kiedy wyciągnęli z bankomatów - bagatela - 100 mld rubli.

