Rubel tonie, Rosja płaci coraz wyższą cenę za wojnę na Ukrainie

Kilka minut po godzinie 10.00 kurs rosyjskiego rubla przekroczył kolejny raz psychologiczną granicę. Za jednego dolara trzeba było zapłacić nieco ponad 100 rubli. To oznacza, że jeden rubel ma obecnie wartość jednego centa amerykańskiego.

Nie ma żadnych racjonalnych przesłanek wskazujących na to, że rubel może się umocnić

Interwencja Centralnego Banku Rosji w obronie kursu wydaje się kompletnie pozbawiona sensu

Wysokie stopy procentowe nie ograniczyły presji na zakup przez obywateli walut wymienialnych i złota

Osłabienie rubla w stosunku do walut wymienialnych nasiliło się w sierpniu tego roku. Dokładnie 14 sierpnia 2023 roku oficjalny kurs ustalony przez Centralny Bank Rosji przekroczył 101, 5 rubli za jednego dolara.

To legło u podstaw decyzji Rady Dyrektorów, która chcąc chronić narodową walutę zdecydowała się na bezprecedensową podwyżkę stóp procentowych z 8,5 procent do 12 procent. Sytuacja została uspokojona jednak tylko na chwilę.

Ta interwencja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu i rosyjska waluta nadal traciła na wartości. Dlatego też we wrześniu zdecydowano o kolejnej podwyżce stóp procentowych tym razem do 13 procent. Obecnie są one na najwyższym poziomie od ponad roku.

Słabną wpływy z eksportu ropy naftowej, paliw, gazu ziemnego i metali szlachetnych. Coraz mniej walut jest wymienianych w banku na ruble

Analitycy główne przyczyny stałego osłabienia kursu rosyjskiej waluty upatrują w ograniczeniu wpływów z eksportu rozliczanego w dewizach, zamrożeniu dużej ilości środków w indyjskiej rupii, która może służyć wyłącznie do importu towarów z tego kraju.

Zgodnie z powtarzającym się schematem duże spółki realizują transakcje eksportowe sprzedając głównie za dewizy ropę naftową, paliwa, gaz ziemny, ale także miedź, aluminium, nikiel, molibden, a zwłaszcza metale szlachetne, czyli: platynę, srebro i złoto. Wojna na Ukrainie i nakładane w jej konsekwencji sankcje Zachodu na Moskwę pogrążyły ich biznes.

Do osłabienia kursu rubla przyczynili się także turyści kupujący walutę przed wyjazdem na letnie wakacje

Poza tym rosyjskiej walucie nie pomógł ruch turystyczny. Pomimo prowadzonej wojny na Ukrainie kilka milionów Rosjan wyjechało na zagraniczne wakacje do Turcji, Egiptu, Tajlandii, Wietnamu czy na Malediwy lub Kubę. W dolary lub euro zaopatrzyli się w kantorach, gdzie po prostu czasowo brakuje dewiz.

Od chwili rozpoczęcia działań wojennych z Rosji wyjechało ponad 10 milionów robotników cudzoziemskich, zwłaszcza z byłych republik radzieckich. W momencie gdy rubel był stabilny i wymienialny na dolara po kursie 50-60, wielu pracowników brało wypłaty w rosyjskiej walucie i na miejscu w Kirgistanie, Kazachstanie, Turkmenistanie wymieniało jest w bankach.

Teraz takiej możliwości już nie ma, stąd naturalna presja i słabnące notowania rubla. Nikt nie jest w stanie przewidzieć rozwoju sytuacji w najbliższych tygodniach. Wydaje się jednak, że administracja Kremla, a także rząd oczekują od Banku Centralnego aktywnych działań w postaci interwencji na rynku.

Prezes banku Elvira Nabiullina wielokrotnie wskazywała na brak skuteczności takich akcji w horyzoncie średniookresowym. Chwilowe umocnienie nie oznacza, że zahamowana została tendencja spadkowa.

Władza polityczna, zwłaszcza administracja Kremla zamierza administracyjnie ograniczyć spadek kursu

Odmiennego zdania jest władza polityczna i to raczej jej punkt widzenia zostanie wzięty pod uwagę. Wydaje się, że właśnie dziś podjęte zostały działania, które, przynajmniej na chwilę, mają poprawić samopoczucie rządzących.

Kilka minut po godzinie 10.00 kurs dolara przekroczył barierę 100,06 rubli, aby następnie obniżyć się do poziomu 99,14 rubli. W przypadku euro kurs po godzinie 13.00 wynosił 102,9 rubla, a frank szwajcarski był wart 106,46 rubla.

Warto pamiętać, że są to oficjalne kursy w transakcjach międzybankowych bez opłat i prowizji. W kantorach widać jeszcze bardziej słabość rubla, który masowo wymieniany jest na waluty oraz złoto, które jest zdecydowanie w tych czasach najlepszą lokatą oszczędności.

Wbrew temu co początkowo zakładano gospodarka rosyjska w wyniku prowadzenia działań wojennych i problemów związanych z sankcjami i ograniczeniem wolnego handlu, nie załamie się. Jednak widać, że państwo, a zwłaszcza obywatele muszą się pogodzić z tym, że koszty agresji na Ukrainę są coraz wyższe.