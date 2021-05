Ruch jednostek na Kanale Elbląskim wznowiony od soboty

Od soboty wznowiony zostanie ruch jednostek na Kanale Elbląskim. Ruch był wstrzymany przez tydzień po awarii na pochylni w Kątach - podał w piątek Bogusław Pinkiewicz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

RGZW w Gdańsku w piątkowym komunikacie podał, że w związku z usunięciem awarii na pochylni w Kątach od 8 maja otwiera się dla żeglugi pochylnie Kanału Elbląskiego.

Pochylnie w Buczyńcu, Kątach, Oleśnicy, Całunach i Jeleniach czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8.00 do 19.00.

Do awarii na Kanale Elbląskim doszło 2 maja. Wykolejenie się wózka wyciągowego na pochylni Kąty podczas transportu statku pasażerskiego spowodowało wstrzymanie żeglugi. Nikt z pasażerów ani obsługi nie odniósł obrażeń. Wszyscy zostali ewakuowani na brzeg.

Jak poinformował RZGW w Gdańsku, po obniżeniu poziomu wody na terenie pochylni Kąty zlokalizowano miejsce wypadnięcia wózka z szyn i przystąpiono do ustalenia przyczyny usterki i naprawy torowiska. Po usunięciu usterki, decyzję o dopuszczeniu pochylni do ruchu wydał Transportowy Dozór Techniczny.

Kanał Elbląski to unikatowa droga wodna - zespół pięciu pochylni, po których przetacza się statki na platformach ustawionych na szynach. Zastosowane w tym celu szynowe urządzenia wyciągowe napędzane są mechanicznie siłą przepływu wody.

