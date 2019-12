Ruda Śląska: Abolicja odsetkowa dla najemców gminnych mieszkań

Zadłużeni lokatorzy mieszkań z zasobów Rudy Śląskiej (Śląskie), którzy w całości wpłacą kwotę zaległego czynszu do końca stycznia 2020 r. i będą na bieżąco regulować kolejne opłaty, mogą zostać zwolnieni z odsetek wynikających z zadłużenia.

Poinformował o tym w poniedziałek Urząd Miasta Ruda Śląska. Przepis dotyczy także zaległości za opłaty za media.

"Założeniem tej zmiany jest umożliwienie wyjścia z zadłużenia poprzez uregulowanie całości zaległych należności w zamian za umorzenie odsetek. To również mobilizacja do regulowania bieżących opłat za mieszkanie" - powiedział wiceprezydent miasta Michał Pierończyk.

Procent umorzenia odsetek jest związany z terminem dokonania zaległej wpłaty. Spłata zadłużenia do 31 stycznia 2020 roku umożliwia uzyskanie umorzenia całości odsetek. Jeżeli wpłata zostanie dokonana do 29 lutego, umorzeniu podlega 90 proc. odsetek, a do końca marca i kwietnia odpowiednio 80 proc. i 70 proc.

Aby zostać zwolnionym z odsetek, należy złożyć wniosek do odpowiedniego Rejonu Eksploatacji Budynków lub siedziby MPGM TBS Sp. z o.o. We wniosku należy zadeklarować termin uiszczenia zaległych należności. Co ważne, jednocześnie trzeba na bieżąco płacić kolejne opłaty za czynsz i media. Po spełnieniu tych warunków lokatorowi zostaną umorzone odsetki w wysokości zgodnej z terminem uregulowania zadłużenia.

Od kilku lat w Rudzie Śląskiej można odpracować zadłużenie z tytułu czynszu lub odszkodowania za zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego, wykonując drobne prace porządkowe lub usługowe na rzecz miasta.