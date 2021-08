Ruda Śląska będzie współpracowała z SRK i KSSE ws. 100 ha pokopalnianego terenu

Samorząd Rudy Śląskiej, Spółka Restrukturyzacji Kopalń oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna planują zaktywizować gospodarczo blisko 100 hektarów terenów po kopalni Polska-Wirek w rudzkiej dzielnicy Kochłowice. W czwartek podpisano porozumienie w tej sprawie.

Jak przekazał w czwartek rudzki magistrat, celem ma być aktywizacja gospodarcza nieruchomości inwestycyjnych po kopalni Polska-Wirek w pobliżu autostrady A4. Władze miasta, SRK i KSSE chcą w ten sposób stworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy, które częściowo niwelowałyby negatywne skutki społeczne i gospodarcze przemian w branży energetycznej.

"Głównym celem tego wspólnego przedsięwzięcia jest pobudzenie aktywności gospodarczej Rudy Śląskiej na terenach pogórniczych, dotychczas nie w pełni wykorzystanych i stworzenie warunków do powstania nowych, atrakcyjnych miejsc pracy" - wyjaśnił cytowany w informacji miasta jego wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Uściślił, że strony porozumienia zobowiązały się do: przeprowadzenia analizy obecnego stanu nieruchomości, opracowania koncepcji zagospodarowania terenów, wykonania badań geotechnicznych, naprawy szkód górniczych, wykonania podziałów geodezyjnych i zapewnienia infrastruktury drogowej otwierającej tereny inwestycyjne, w tym obwodnicy dzielnicy Kochłowice.

Projektem ma zarządzać komitet złożony z przedstawicieli miasta, SRK i KSSE. Oprócz samego porozumienia miasto podpisało dwustronną umowę z KSSE dotyczącą poszukiwania inwestorów zainteresowanych działkami. Planowane jest również podpisanie podobnej umowy między SRK i KSSE.

"Zaproponowaliśmy gminie Ruda Śląska oraz SRK, jako właścicielom tych terenów, żeby przy doświadczeniu KSSE połączyć siły i przygotować prawie 100 ha terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A4" - zasygnalizował prezes KSSE Janusz Michałek. "Podpisanie tego porozumienia to bardzo ważny, nasz wspólny krok w kierunku skutecznej transformacji gospodarczej obszarów pogórniczych na terenie gminy Ruda Śląska" - dodał.

"Jednym z celów strategicznych Spółki Restrukturyzacji Kopalń jest zagospodarowanie majątku likwidowanych kopalń" - przypomniał prezes SRK Janusz Gałkowski. Zaznaczył, że działania te mają łagodzić społeczne skutki restrukturyzacji górnictwa oraz promować i wspierać przedsiębiorczość.

"Biorąc pod uwagę, iż Ruda Śląska została szczególnie dotknięta negatywnymi skutkami przekształceń, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, SRK wraz z miastem i KSSE postanowiły podjąć współpracę celem aktywizacji terenu położonego w rejonie ulicy Tunkla, posiadającego szczególny potencjał inwestycyjny" - ocenił Gałkowski.

Łączny obszar objętego porozumieniem terenu w rejonie między ul. Ks. L. Tunkla a ul. Bałtycką to 97,41 ha, na które składa się 121 działek. Większość z nich jest własnością Skarbu Państwa i pozostaje w użytkowaniu wieczystym SRK, użytkowaniu wieczystym miasta lub władaniu miasta, a jedna z nich w użytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej. Pozostałe są własnością miasta lub SRK.

Wydobycie w tym rejonie prowadził do 2009 r. ruch Wirek kopalni Halemba-Wirek (w latach 1995-2007 jako Polska-Wirek, a w latach 1954-1995 jako Nowy Wirek). Obecnie w Rudzie Śląskiej działa jedna kopalnia - należąca do Polskiej Grupy Górniczej Ruda z ruchami Halemba, Bielszowice i Pokój, które wcześniej były oddzielnymi kopalniami.

Jeszcze w latach 90. ub. wieku w mieście funkcjonowało sześć samodzielnych kopalń. We wrześniu ub. roku magistrat opracował publikację "Ruda Śląska w świetle transformacji regionów górniczych". Oszacowano w niej łączne koszty niezbędnej do przeprowadzenia transformacji gospodarczej i utraconych korzyści podatkowych dla miasta na przynajmniej 5,3 mld zł. Wskazano, że wyzwaniu można sprostać tylko we współpracy z podmiotami państwowymi i otoczeniem biznesowym.

"Dane wskazujące ilość terenów przemysłowych i poprzemysłowych wymagających przygotowania inwestycyjnego, czyli 947 ha, stanowiących ponad 12 proc. całkowitej powierzchni miasta, szacunkowy koszt tych działań w wysokości ponad 1,5 mld zł, jak również wyliczenia pokazujące, iż zastąpienie utraconych miejsc pracy nowymi może wiązać się z kosztem w wysokości blisko 2,5 mld zł, świadczą o skali wyzwania, jakim jest transformacja dla Rudy Śląskiej" - ocenił Mejer.

Jako dodatkowy problem wskazał wzrost bezrobocia: likwidacja przedsiębiorstw górniczych i hutniczych skutkować będzie wzrostem bezrobocia z obecnych 3,6 proc. do nawet ponad 20 proc., co przekłada się na ponad 12 tys. nowych bezrobotnych. Sytuacja może doprowadzić do utraty dochodów rudzkiego samorządu na poziomie niemal 40 mln zł w skali roku.

Na wyzwania stojące przed gminami górniczymi zwrócono uwagę w apelu do Premiera i Rządu RP o zorganizowanie Śląskiego Okrągłego Stołu, który został podpisany w Rudzie Śląskiej 1 marca br. Sygnatariuszami stanowiska byli samorządowcy zrzeszeni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszeniu Gmin Górniczych w Polsce, a także przedstawiciele Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Kilka dni później również w Rudzie Śląskiej inicjatorzy apelu spotkali się z wiceministrem aktywów państwowych Arturem Soboniem, pełnomocnikiem rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

