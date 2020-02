Ruda Śląska chce zbudować ostatni odcinek trasy N-S w dwóch etapach

Ruda Śląska chce podzielić na dwie części budowę ostatniego odcinka trasy N-S, która ma połączyć autostradę A4 z Drogową Trasą Średnicową. To efekt unieważnienia ostatniego przetargu na cały odcinek – oferty były zbyt drogie.

Budowana w ostatnich latach przez rudzki magistrat - przy wsparciu funduszy unijnych - trasa N-S ma stać się komunikacyjnym kręgosłupem miasta. Przetarg na budowę jej czwartego, ostatniego odcinka, najbliższego autostradzie A4, lokalny samorząd unieważnił w październiku ub. roku. W czwartek poinformował o podpisaniu umowy z zespołem projektowym, który wykona podział dokumentacji, przygotowanej wcześniej pod kątem jednego etapu.

"To nasza kluczowa inwestycja drogowa i robimy wszystko, aby zrealizować jej główne założenie, czyli połączenie autostrady i DTŚ. Tak jak zapowiadaliśmy w momencie unieważnienia ostatniego przetargu, chcemy podzielić ostatni etap na odcinki, co wymaga dopełnienia procedur formalno-prawnych" - zaznaczyła cytowana w informacji miasta jego prezydent Grażyna Dziedzic.

Jak wyjaśnił rudzki magistrat, odcinek trasy N-S od ul. Kokota do autostrady A4 otrzymał już 110 mln zł dofinansowania. Teraz miasto konsultuje zmianę założeń jego budowy w kontekście unijnego projektu - decyzje mają zapaść po opracowaniu nowej dokumentacji i harmonogramu. Zmieniony wniosek ponownie oceni urząd marszałkowski.

Brakujący odcinek trasy N-S ma prowadzić od ul. Kokota do zjazdu z autostrady A4. Wydzielony teraz pierwszy etap miałby objąć część drogi między ul. Kokota i ul. Bielszowicką wraz z jej węzłem, a także przebudowę ul. Bielszowickiej od węzła z trasą N-S do ul. 1-go Maja, rondo na skrzyżowaniu ul. Bielszowickiej i 1-go Maja oraz odcinek ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Bielszowicką do ul. Gabora.

Drugi etap to odcinek trasy N-S od ul. Bielszowickiej do węzła z autostradą A-4. wraz z przebudową ul. 1-go Maja od autostrady A-4 do ul. Wyzwolenia. Miasto zastrzega, że oba etapy powinny zostać wydzielone w taki sposób, aby ich realizacja była możliwa niezależnie, tak pod względem technicznym, jak i organizacji ruchu.

Ogłaszając pod koniec maja ub. roku przetarg na czwarty etap budowy trasy, magistrat akcentował, że będzie on najbardziej skomplikowany. Ujęto w nim m.in. 13 obiektów inżynierskich, w tym liczący 150 m wiadukt nad linią kolejową, a także dwupoziomowy węzeł z ul. Bielszowicką.

Miasto otworzyło oferty z końcem lipca ogłaszając, że przeznaczyło na sfinansowanie zamówienia 228,8 mln zł brutto. Do postępowania zgłosiło się czterech wykonawców: Budimex, Intercor, Strabag i PORR, oferując ceny od 334,8 mln zł brutto do 386,7 mln zł brutto. Następnie, pod koniec października, przetarg unieważniono.

Oddany do użytku w styczniu 2013 r. pierwszy odcinek N-S liczy ok. 1 km. Wiedzie od węzła trasy DTŚ - łączącej centra śląskich miast - do węzła z rudzką ul. 1-go Maja. W II etapie prac w sierpniu 2016 r. otwarto ponadkilometrowy odcinek trasy od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem z tą ulicą oraz jej przedłużeniem do ul. ks. Niedzieli w dzielnicy Bielszowice. W III etapie, we wrześniu 2018 r., otwarto liczący 1,4 km fragment od ul. Bukowej do ul. Kokota.

Podobnie jak na poprzednie etapy, na realizację ostatniego miasto zdobyło unijną dotację - 110,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 (do projektu oszacowanego na 185,6 mln zł).

Budowa trasy N-S, zaprojektowanej jako droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu o prędkości projektowej 70 km/h, pozwoli na usunięcie ruchu tranzytowego i części lokalnego z dużego odcinka rudzkiej ul. 1 Maja, przebiegającego na prawie całej długości w zwartej zabudowie. Ulicą 1 Maja przez Rudę Śląską przebiega obecnie droga wojewódzka nr 925.

Miasto zamierza kontynuować budowę trasy N-S w kierunku północnym - od Drogowej Trasy Średnicowej do granicy z Bytomiem. Obecnie pracuje nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Budowa ma zależeć od wygospodarowanych środków.