Ruda Śląska: Huta Pokój będzie sprzedawać węgiel po preferencyjnych cenach

Należąca do grupy katowickiego Węglokoksu Huta Pokój w Rudzie Śląskiej będzie w tym mieście sprzedawać węgiel po preferencyjnych cenach, we współpracy z samorządem. Podjęcie w tym zakresie współpracy z hutą to najbardziej rozsądne i racjonalne rozwiązanie - uważa prezydent miasta Michał Pierończyk.

Jak poinformował w środę Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej, huta będzie sprzedawać węgiel dla mieszkańców miasta w cenie 1950 zł za tonę węgla luzem oraz 2200 zł za tonę węgla workowanego. Sprzedaż opału dla mieszkańców po niższej cenie będzie możliwa dzięki wejściu w życie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe.

"Ustawa dawała możliwość dystrybucji taniego węgla także samorządom. My wybraliśmy wariant współpracy z lokalnym przedsiębiorcą, w tym przypadku Hutą Pokój. Było to najbardziej rozsądne i racjonalne rozwiązanie. Huta posiada odpowiednie do tego zaplecze, a także ma możliwość organizacji transportu węgla bezpośrednio linią kolejową" - skomentował w środę prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

Od czwartku w Urzędzie Miasta będzie można składać wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłatę dodatku węglowego lub wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zaświadczenie takie będzie niezbędne, by złożyć zamówienie na węgiel od huty.

O tańszy węgiel z Huty Pokój mogą ubiegać się mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy otrzymali już dodatek węglowy lub ich wniosek o taki dodatek został pozytywnie rozpatrzony. W przypadku, gdy nie starali się o dodatek, ich źródło ogrzewania na węgiel kamienny musi być głoszone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zgodnie z ustawą, mieszkaniec będzie mógł kupić tańszy węgiel w dwóch partiach po 1,5 tony - pierwszy raz do końca grudnia tego roku, drugi - w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

"Handel węglem nigdy nie był elementem działalności Huty Pokój, ale podjęliśmy się tego trudnego zadania jako spółka Grupy Kapitałowej Węglokoks, w sytuacji kryzysu energetycznego. Musieliśmy w krótkim czasie zbudować odpowiednie kompetencje w tym zakresie. Mogę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by jakość węgla, jak i samej obsługi klienta stała na możliwie najwyższym poziomie" - zadeklarował prezes huty Jacek Srokowski, cytowany w informacji Urzędu Miasta.

Starając się o zakup węgla w preferencyjnej cenie trzeba będzie złożyć wniosek o zaświadczenie potwierdzające wypłatę dodatku węglowego lub przedstawić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Takie zaświadczenie będzie niezbędne, aby zamówić węgiel. Będzie ono wydawane maksymalnie do 14 dni od złożenia wniosku. Urzędnicy będą informować mieszkańców o terminie odbioru przygotowanych dla nich zaświadczeń.

Po złożeniu zamówienia kolejnym krokiem będzie dokonanie opłaty za kupowany węgiel w formie przelewu. Za tonę węgla luzem opłata wynosić będzie 1950 zł, natomiast za tonę węgla workowanego 2200 zł. Po zaksięgowaniu wpłaty mieszkaniec otrzyma sms oraz e-mail z informacją o terminie odbioru węgla. Sam odbiór węgla spoczywać będzie na mieszkańcu, który może upoważnić do tego wyznaczonego przez siebie przewoźnika. W tym celu będzie musiał wypełnić formularz o udzieleniu pełnomocnictwa.

