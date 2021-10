Ruda Śląska kończy paroletni projekt wymiany oświetlenia ulicznego

Paroletni projekt wymiany miejskiego oświetlenia na energooszczędne chce zakończyć w tym roku samorząd Rudy Śląskiej. W tym czasie na ulicach miasta ma się pojawić 1,6 tys. nowych lamp; dotąd wymieniono ich już ponad 2,7 tys.

Projekt wspierają środki zewnętrzne: z Unii Europejskiej oraz z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

O otrzymaniu ponad 14 mln zł dofinansowania na ten cel w jednym z konkursów tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 rudzki samorząd informował w połowie 2019 r. Sygnalizował wówczas, że część inwestycji zrealizowano już w 2018 r., pozostałe przewidziane są do końca 2021 r.

We wtorek miasto podało, że od 2016 r. dzięki pozyskanym środkom unijnym udało się zainstalować już tam ponad 2,7 tys. opraw oświetleniowych oraz wymienić blisko 600 słupów. W tym roku na prawie 100 ulicach w Rudzie Śląskiej zainstalowane zostaną jeszcze 1603 nowe ledowe oprawy oświetleniowych, wymienionych zostanie 399 słupów i zainstalowanych 14 szaf oświetleniowych.

"Miasto wyłoniło już wykonawców dla tych zadań. Całość ma kosztować ponad 5 mln zł. Większość z tej kwoty stanowić będzie dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" - podano we wtorkowej informacji rudzkiego magistratu.

"Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje praktycznie całe miasto. Po jej zakończeniu liczba nowych ledowych - ekologicznych opraw przekroczy 4,3 tys., co oznacza, że spora część miejskiego oświetlenia będzie już po modernizacji" - powiedziała, cytowana w niej, prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Lampy wymienione zostaną m.in. na ul. Karskiego, Okopowej, Plebiscytowej, Modrzejewskiej, Podlas, Kosynierów, Międzyblokowej, Gierałtowskiego, Szczęść Boże, Porębskiej, Magnolii, Szyb Andrzeja, a także na rondach Powstańców Śląskich i Górników oraz praktycznie całym osiedlu Kaufhaus.

Nowe oprawy ledowe zostaną zainstalowane wzdłuż ciągów pieszych przy ul. Kempnego, pomiędzy ul. Modrzejewskiej i ul. Hlonda, pomiędzy ul. Międzyblokową i ul. Solidarności, pomiędzy ul. Leśną i ul. Modrzewiową, pomiędzy ul. Dworaka i ul. Czarnoleśną.

Tegoroczne prace przy modernizacji oświetlenia już się rozpoczęły. Ich koszt wyniesie ok. 5 mln zł, z czego większość zostanie sfinansowana ze środków UE i GZM. Inwestycja przyczyni się do oszczędności wydatków na energię elektrycznej. Nowe ledowe oprawy ograniczą roczne zużycie energii elektrycznej o około 580 MWh, co przekłada się na kwotę ponad 300 tys. zł.

Tegoroczne inwestycje są częścią IV etapu modernizacji oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej. Łączny koszt to ponad 9 mln zł, z czego większość to dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. GZM przeznaczyła na ten cel ponad 1,6 mln zł z metropolitalnego programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

Do tej pory w ramach IV etapu modernizacji oświetlenia wymieniono blisko 2,3 tys. opraw oraz ponad 250 słupów. Poprzednie etapy były realizowane w latach 2016-2019, a ich łączna wartość wyniosła 3,6 mln zł, z unijnym dofinansowaniem prawie 1,6 mln zł. W sumie zamontowano wówczas ponad 460 opraw LED i ponad 220 słupów aluminiowych.

