Ruda Śląska: Latem wymiana 700 lamp ulicznych przy pomocy UE i Metropolii

Prawie 700 ledowych opraw oświetleniowych zostanie zamontowanych tego lata na ulicach Rudy Śląskiej. Miasto rozstrzygnęło przetarg będący częścią wartego prawie 16 mln zł projektu dofinansowanego przez UE oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Jak poinformował rudzki samorząd, jeszcze w tym tygodniu zamierza podpisać umowę w przetargu na osiem zadań w ośmiu dzielnicach (łącznie za ponad 1,1 mln zł), w ramach czwartego etapu modernizacji oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w mieście. Do końca miesiąca wykonawcy przekazany zostanie plac budowy; od tego momentu będzie miał on 40 dni na prace.

Cytowany w informacji miasta jego wiceprezydent Krzysztof Mejer przypomniał, że cały czwarty etap modernizacji oświetlenia ulicznego, zaplanowany na lata 2020-2021, ma objąć wymianę 3751 opraw oświetleniowych i 667 słupów oświetleniowych.

"Wartość projektu to prawie 16 mln zł. Na jego realizację pozyskaliśmy ponad 12 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Wsparcie przyznała nam też Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która przeznaczyła na ten cel ponad 1,6 mln zł w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020" - uściślił Mejer.

Unijną dotację ze śląskiego RPO rudzki samorząd otrzymał w jednym z konkursów tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT to instrument, w którym samorządy lokalne w znacznej mierze decydują o podziale środków dostępnych w regionalnych programach operacyjnych).

Konkursy w zakresie oświetlenia ulicznego, a także niskoemisyjnego transportu miejskiego są prowadzone w tzw. poddziałaniu 4.5.1 ZIT - w ramach działań śląskiego RPO dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej.

W rozstrzygniętym przed rokiem konkursie dotyczącym oświetlenia ulicznego do dofinansowania łączną kwotą 56,04 mln zł wybrano 15 projektów. Ruda Śląska pozyskała wówczas łącznie ponad 14 mln zł dotacji do dwóch projektów, m.in. do wykonanych już w 2018 r. modernizacji oświetlenia wzdłuż wybranych ulic w dzielnicach Kochłowice, Halemba, Nowy Bytom, Orzegów i Bielszowice (łącznie za 1,5 mln zł wymieniono tam ponad 260 opraw sodowych na ledowe oraz ponad 100 słupów betonowych na aluminiowe).

Większa część dofinansowanych obecnie prac będzie prowadzona do końca 2021 r. we wszystkich dzielnicach (będzie to wymiana właśnie 3751 opraw i 667 słupów). Według danych miasta szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, osiągnięty dzięki energooszczędnemu oświetleniu, sięgnie prawie 1,1 tys. ton równoważnika dwutlenku węgla.

Na poprzednie etapy przedsięwzięcia, zrealizowane w latach 2016-2019, o łącznej wartości ponad 3,6 mln zł, miasto również pozyskało unijne dofinansowanie - w sumie prawie 1,6 mln zł. Dotąd zamontowano ponad 460 opraw LED i ponad 220 słupów aluminiowych.

Na początku kwietnia br. samorząd Rudy Śląskiej w toku odbywającej się w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dyskusji poinformował też, że przydzielone mu środki z programów dotacyjnych GZM spożytkuje na pierwotne cele, nie - jak sugerowały wówczas niektóre inne miasta - przekieruje je na walkę z epidemią.

Władze Rudy Śląskiej potwierdziły wówczas, że 3 mln zł otrzymane z GZM w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 r. oraz 333 tys. zł z Metropolitalnego Funduszu Solidarności przeznaczy m.in. na modernizację oświetlenia ulicznego, termomodernizacje, budowę instalacji OZE oraz modernizację i renowację Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Wszystkie te prace mają zostać ukończone przed końcem tego roku.