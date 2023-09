Ruda Śląska: Otwarto fragment trasy N-S

Fragment powstającej w Rudzkie Śląskiej trasy N-S od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej został w piątek oficjalnie otwarty. Miasto będzie starało się dotację do dokończenia zasadniczego przebiegu trasy z funduszy unijnych – zamierza złożyć wniosek w naborze trwającym do końca października br.

Oficjalnie otworzyli nowy odcinek trasy N-S m.in. prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk i marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

"Można powiedzieć, że jesteśmy przed ostatnią prostą do realizacji głównego celu budowy trasy N-S, czyli połączenia dwóch kluczowych dróg w regionie przebiegających przez Rudę Śląską. Wraz z otwartym dziś odcinkiem gotowe jest już ok. 4,5 km" - powiedział Pierończyk. "To niezwykle ważna droga dla Rudy Śląskiej i regionu. To przykład, jak Fundusze Europejskie zmieniają woj. śląskie" - dodał Chełstowski.

Trasa N-S ma utworzyć nowy kręgosłup komunikacyjny Rudy Śląskiej. W dotąd powstającym zasadniczym przebiegu jest ona w większości bezkolizyjnym, dwujezdniowym połączeniem autostrady A4 oraz przebiegającej bliżej centrów śląskich miast, również bezkolizyjnej, Drogowej Trasy Średnicowej.

Oddany do użytku w styczniu 2013 r. pierwszy odcinek N-S liczył ok. 1 km. Wiedzie on od węzła trasy DTŚ do węzła z rudzką ul. 1 Maja. W II etapie prac w sierpniu 2016 r. otwarto ponadkilometrowy odcinek od ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem z tą ulicą i jej przedłużeniem do ul. ks. Niedzieli w dzielnicy Bielszowice. W III etapie, we wrześniu 2018 r., otwarto liczący 1,4 km fragment od ul. Bukowej do ul. Kokota. W IV etapie zaplanowano odcinek od ul. Kokota do węzła autostrady A4.

W lipcu 2021 r. podpisano jednak wartą 95 mln zł brutto umowę na pierwszy fragment etapu IV. Wcześniej, w październiku 2018 r., unieważniono przetarg na budowę całego czwartego etapu po otrzymaniu zbyt drogich ofert. Wydzielono wówczas z niego liczącą 1 km część drogi między ul. Kokota i ul. Bielszowicką z jej węzłem, która jest realizowana przez firmę Drogopol-ZW za 95 mln zł - podobnie jak wszystkie wcześniejsze odcinki, przy wsparciu unijnym na poziomie 85 proc.

To właśnie ta inwestycja została otwarta w piątek. Objęła ona budowę odcinka N-S od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z dwupoziomowym węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej, budowę ronda turbinowego na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Bielszowickiej oraz przebudowę ul. 1 Maja od ul. Żwirki i Wigury do ul. Gabora.

Przebudowano też wloty dróg poprzecznych do ul. 1 Maja, powstały drogi dojazdowe do obsługi infrastruktury, chodniki, ścieżki rowerowe, system odwodnienia oraz oświetlenie. Wykonano obiekty inżynierskie - wiadukty, mosty, przejścia podziemne, przepusty.

Prace projektowe i budowlane z nadzorem kosztowały łącznie ponad 114 mln zł. Osobny koszt stanowiły wydatki na wykup gruntów. Większość kosztów, 96,2 mln zł, została pokryta ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20

Jak zaznaczyła odpowiedzialna m.in. za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych wiceprezydentka Rudy Śląskiej Aleksandra Skowronek, na przygotowywane już zadanie, dzięki któremu domknięte zostanie połączenie Drogowej Trasy Średnicowej i autostrady A4, miasto chce pozyskać środki z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

"Mamy już też gotowy wniosek o środki unijne na odcinek do łącznika z autostradą A4, który złożymy w naborze trwającym do końca października" - powiedziała Skowronek.

Miasto zaczęło też już budować trasę N-S również w kierunku północnym - od Drogowej Trasy Średnicowej do granicy z Bytomiem. W lipcu br. rudzki samorząd podpisał z firmą Drogopol wartą 60,5 mln zł umowę na budowę 600 m odcinka trasy do ul. Magazynowej, budowę ronda turbinowego przy ul. Magazynowej oraz przebudowę tej ulicy na odcinku 400 m. Powstać mają też: kanalizacja, chodniki, droga rowerowa oraz oświetlenie.

Zakładany czas realizacji inwestycji to 20 miesięcy od podpisania umowy (bez okresu zimowego, od 15 grudnia do 15 marca). Miasto otrzymało do tego projektu 57,4 mln zł dotacji z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych.

Docelowy projekt trasy N-S od DTŚ do granicy z Bytomiem składa się z czterech odcinków: od węzła DTŚ do ul. Magazynowej, od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej, od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej i od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli.

Lokalny samorząd, przedłużając trasę N-S na północ, chce m.in. odciążyć w ten sposób ul. Karola Goduli, będącą częścią drogi wojewódzkiej nr 925. Pod tym kątem uzyskał też pod koniec 2021 r. 100 mln zł z puli Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na projekty zakładające budowę obwodnic miast w ciągu dróg wojewódzkich.

Budowa zasadniczego przebiegu trasy N-S, zaprojektowanej jako droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu o prędkości projektowej 70 km/h, pozwoli na usunięcie ruchu tranzytowego i części lokalnego z dużego odcinka rudzkiej ul. 1 Maja, pomiędzy A4 i DTŚ przebiegającego na prawie całej długości w zwartej zabudowie. Ul. 1 Maja wiedzie obecnie droga wojewódzka nr 925.