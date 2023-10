Ruda Śląska: Posłowie i kandydaci PiS podpisali Deklarację dla Woj. Śląskiego

Wykorzystanie rodzimego węgla jako paliwa przejściowego w transformacji, rozwój wydobycia i przeróbki węgla koksowego, wsparcie rozwoju przemysłu, współpraca z samorządami bez względu na poglądy polityczne – to niektóre punkty Deklaracji dla Woj. Śląskiego, podpisanej w sobotę w Rudzie Śląskiej m.in. przez posłów i kandydatów PiS.

Podpisy pod deklaracją, w obecności byłej premier, europosłanki Beaty Szydło, złożyli m.in. wiceministrowie aktywów państwowych Marek Wesoły i Piotr Pyzik, a także ubiegający się o ponowny wybór posłowie i posłanki PiS z woj. śląskiego: Bożena Borys-Szopa, Teresa Glenc, Grzegorz Gaża, Grzegorz Matusiak, Jerzy Polaczek i Robert Warwas, Krzysztof Kozik z woj. małopolskiego oraz inni kandydaci PiS w wyborach do Sejmu i Senatu, a także samorządowcy.

"Przedstawiamy program oparty o konkrety (...). Mówimy, co chcemy zrobić i podpisujemy się pod tym. Chcemy podjąć zobowiązanie i pilnować, by te konkrety dla woj. śląskiego zostały spełnione" - tłumaczył inicjator Deklaracji, wywodzący się z Rudy Śląskiej wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły. "Każdy wyborca będzie mógł nas z tych deklaracji rozliczyć" - dodał, zapewniając, iż politycy PiS realizują złożone obietnice.

W podpisanej w sobotę pięciopunktowej deklaracji zauważono, że woj. śląskie to wciąż przemysłowe serce Polski i region o ogromnym potencjale, którego siłą są różnorodność, bogata tradycja, a przede wszystkim pracowici i przedsiębiorczy mieszkańcy.

"Wraz z dynamicznie zmieniającym się światem, zmienia się też woj. śląskie. Dlatego my, niżej podpisani deklarujemy zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju naszego regionu, w szczególności mając na uwadze następujące wartości" - napisali sygnatariusze dokumentu, w pierwszym punkcie wymieniając bezpieczeństwo, w tym energetyczne.

"Bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako pewne dostawy energii elektrycznej i ciepła po możliwie najniższych cenach. Gwarantem tego bezpieczeństwa jest wykorzystanie rodzimego węgla jako paliwa przejściowego, do czasu pełnego zabezpieczenia dostaw energii przez inne źródła energii".

W deklaracji podkreślono też wartość niezależności, jaką daje własna produkcja oparta w maksymalnym stopniu na własnych surowcach.

"Będziemy wspierać rozwój przemysłu, a w szczególności sektora stalowego, który jest kluczowy dla rozwoju gospodarki. Wsparcie opierać ma się na zapewnieniu dostaw taniej energii, konsolidacji aktywów hutniczych należących do Skarbu Państwa oraz inwestycjach w nowe zakłady. Konieczny jest również rozwój wydobycia i przeróbki węgla koksowego niezbędnego przy produkcji stali" - czytamy w dokumencie.

Wśród kluczowych działań wymieniono również współpracę z samorządami, bez względu na poglądy polityczne.

"Nasze województwo to nasz wspólny dom i tylko ścisła współpraca parlamentarzystów, administracji państwowej i samorządowej, a także środowisk społecznych i biznesowych, pozwoli na optymalne wykorzystanie środków i rozwój regionu. Rozwój ten powinien być zrównoważony dla wszystkich subregionów naszego województwa, tak by w maksymalny sposób wykorzystać potencjał każdego z nich. To rozbudowa infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej, wsparcie inwestycji lokalnych, zabieganie o fundusze oraz tworzenie odpowiednich ram prawnych" - napisano.

Sygnatariusze deklaracji zwrócili też uwagę na wagę estetyki i funkcjonalności przestrzeni, szczególnie iż woj. śląskie obfituje w tereny poprzemysłowe - często zdegradowane, ale z ogromnym potencjałem. "Deklarujemy kontynuowanie działań na rzecz przekazywania tych terenów samorządom, przywracania ich do życia nadając nowe formy użyteczności gospodarczej lub rekreacyjnej" - podkreślono.

Deklarację dla woj. śląskiego kończy punkt dotyczący "dobrego życia mieszkańców". Chodzi o to, by w obliczu zmian gospodarczych i cywilizacyjnych, a także transformacji energetycznej, region pozostał miejscem o wysokim komforcie życia.

"Miejscem obfitującym w stabilne, dobrze płatne miejsca pracy. Miejscem gwarantującym możliwość zdobywania kompetencji - od reaktywacji wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego, przez bogatą ofertę kursów i szkoleń, po rozwój uczelni wyższych. Ale też miejscem rekreacji i odpoczynku, o bogatej i różnorodnej ofercie kulturalnej" - podsumowali w deklaracji śląscy politycy Prawa i Sprawiedliwości.