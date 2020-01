Ruda Śląska przebudowała jedną z głównych dróg

Przebudowę ul. Piastowskiej w Rudzie Śląskiej, prowadzącej z dzielnicy Ruda do granicy miasta z Bytomiem, zakończył miejscowy samorząd. Część inwestycji dofinansowała – w ramach tzw. funduszu solidarności – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

O zakończeniu trwającej od drugiej połowy 2018 r. inwestycji poinformowało w czwartek biuro prasowe GZM. Na odcinku prawie 2 km kosztem łącznie ok. 29 mln zł m.in. wymieniono nawierzchnię, powstały nowe chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i postojowe, oświetlenie LED, a także podziemna infrastruktura.

Przebudowa wiązała się też z likwidacją torowiska po dawnej linii tramwajowej nr 18 oraz budową nowego mostu nad rzeką Bytomką: uszkodzenie starej konstrukcji było podawane jako jedna z przyczyn likwidacji tamtejszego połączenia tramwajowego. Pod kątem budowy nowego mostu miasto dostało 1,8 mln zł dotacji z budżetu GZM z puli Metropolitalnego Funduszu Solidarności, który wspiera inwestycje infrastrukturalne mniej zamożnych samorządów Metropolii.

Budowę kanalizacji deszczowej wsparło natomiast ok. 5 mln zł z programu "Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu - Etap I". Wykonane przy tej okazji zbiorniki retencyjne pozwolą na gromadzenie wody opadowej, która będzie mogła być wykorzystywana np. do pielęgnacji zieleni.

Miasto wskazuje, że takie zbiorniki mają wiele funkcji. "Z jednej strony pozwalają na magazynowanie wody, którą można potem wykorzystać, z drugiej wpływają na rozwój bioróżnorodności w okolicy, mają też wpływ na klimat poprzez obniżanie temperatury w czasie upałów" - wskazała naczelniczka wydziału ochrony środowiska i górnictwa rudzkiego magistratu Ewa Wyciślik.

Modernizacja ul. Piastowskiej to niejedyna inwestycja drogowa, prowadzono ostatnio w dzielnicy Ruda. Wiosną ub. roku zakończono wartą ok. 9 mln zł budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego (również tam rozebrano nieczynne torowisko tramwajowe). Z kolei we wrześniu br. zakończono wartą ponad 660 tys. zł budowę ścieżki rowerowej i chodnika, które połączyły ulice Narcyzów i Chryzantem.

W centrum dzielnicy Ruda ul. Piastowska łączy się z ul. Wolności, która biegnie dalej na południe do ul. Zabrzańskiej. W kolejnych latach rudzki samorząd zamierza kompleksowo przebudować także ul. Wolności. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

Ul. Wolności w Rudzie Śląskiej to droga powiatowa o długości 1,7 km, pełniąca ważną rolę w układzie drogowym miasta jako łącznik centrum dzielnicy Ruda z drogami wojewódzkimi nr 925 i 902 (Drogowa Trasa Średnicowa). Ul. Piastowska, o długości nieco ponad 2 km, to jej przedłużenie w kierunku dzielnicy Rudzka Kuźnica i bytomskiej dzielnicy Bobrek.

Do początku 2015 r. w ciągu ul. Wolności i Piastowskiej przebiegała jednotorowa linia tramwajowa nr 18 łącząca Bytom z pętlą w rudzkiej dzielnicy Chebzie. Obecnie kursują tamtędy jedynie linie autobusowe.