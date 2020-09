Ruda Śląska: Rozpoczyna się rewitalizacja placu przy Miejskim Centrum Kultury

Plac przed Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu – dzielnicy Rudy Śląskiej - dotychczas służący przede wszystkim jako parking, wkrótce zmieni oblicze i stanie się miejscem rekreacji z ławkami i zielenią.

Właśnie ruszają prace, które poza samym placem obejmą także pobliską ulicę; w związku z tym zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, które będą dotyczyły głównie pieszych. Inwestycja jest częścią projektu wartego 3,2 mln zł, realizowanego przy wsparciu środków unijnych.

"Wyłączony zostanie fragment chodnika wzdłuż ul. Niedurnego od Miejskiego Centrum Kultury w kierunku ul. Hallera, natomiast cały czas drożne będą wszystkie przejścia dla pieszych, zapewnione zostało także dojście do samego MCK-u" - powiedział naczelnik Wydziału Inwestycji w rudzkim magistracie Piotr Janik.

W ramach przedsięwzięcia przed MCK ma powstać mały plac z ławkami i oświetleniem ledowym. Na placu pojawi się zieleń. Na trawniku przed budynkiem ustawione zostaną podświetlane płyty z granitu i szkła. Wjazd i wyjazd zabezpieczone zostaną obniżanymi słupkami.

Przebudowa nie ograniczy się do obszaru przylegającego do budynku, ale obejmie też ciąg komunikacyjny wzdłuż ul. Niedurnego od skrzyżowania z ul. Markowej do skrzyżowania z ul. Hallera. Na całej długości tego odcinka powstanie nowy chodnik z płyt betonowych oraz ścieżka rowerowa z nawierzchni mineralno-żywicznej, która będzie się kończyć na wysokości przejścia dla pieszych w pobliżu willi "Florianka".

Wzdłuż przebudowywanego odcinka zainstalowane zostaną także ławki i kosze na śmieci. Znajdujące się tam okazałe drzewa zostaną zachowane i dodatkowo wyeksponowane za pomocą oświetlenia. Wszystkie prace, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą, mają się zakończyć do końca listopada br.

Jak zaznaczył wiceprezydent Michał Pierończyk, realizowana inwestycja to ważny element domykający projekt pn. "Rewitalizacja centrum Nowego Bytomia z terenami przyległymi, ukierunkowana na nowe funkcje centrotwórcze", na który lokalne władze pozyskały ponad 1,7 mln zł ze środków Unii Europejskiej. Wartość tego projektu to ponad 3,2 mln zł, a unijne dofinansowanie przyznane zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

W ramach tego przedsięwzięcia w ubiegłych latach zagospodarowano już przestrzeń w rejonie ul. Pileckiego 24-33, odnowiono podwórko przy ul. Podgórze 5-15, wyremontowano części wspólne, przede wszystkim dachy, w budynkach przy ul. Pileckiego 28 i 33, wykonano nową nawierzchnię boiska przy ul. Podgórze, a także zaadaptowano pomieszczenia w budynku przy ul. Pileckiego 23/2 na cele społeczne, gdzie dzięki innemu dofinansowanemu przez UE projektowi działa świetlica, punkt pralniczy z suszarnią, łaźnia oraz kaplica pw. św. Brata Alberta.

Budynek, w którym mieści się obecnie Miejskie Centrum Kultury, został wzniesiony w 1888 r. w stylu eklektycznym jako kasyno hutnicze z inicjatywy dyrektora Huty Pokój Eduarda Meiera. Na objętym inwestycją odcinku ul. Niedurnego znajdują się również dwa inne zabytkowe budynki - wybudowana w 1905 roku willa "Florianka", pełniąca niegdyś funkcję mieszkania dyrektora Huty Pokój oraz kolejna willa, wybudowana w zbliżonym okresie.