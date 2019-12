Ruda Śląska: Wybrano koncepcję zagospodarowania wielkiego pieca

Budowę platformy widokowej ze ścieżką dydaktyczną i nowego wielofunkcyjnego obiektu wyniesionego ponad gruntem, a także adaptację budynku sterowni i maszynowni na cele muzealne - zakłada zwycięska koncepcja zagospodarowania wielkiego pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej.

Rudzki samorząd liczy, że za parę lat znajdująca się w pobliżu centralnej dzielnicy Nowy Bytom monumentalna instalacja przemysłowa stanie się jedną z atrakcji miasta, a także miejscem wydarzeń oraz spotkań. W tym celu ogłoszono międzynarodowy konkurs na koncepcję zagospodarowania pieca. W środę poinformowano o rozstrzygnięciu rywalizacji; zwycięzcą została "eM4. Pracownia Architektury. Brataniec" z Krakowa.

Oprócz głównej nagrody finansowej w wysokości 80 tys. zł, biuro zostanie zaproszone do opracowania projektu budowlanego, nad którym prace mają ruszyć w przyszłym roku. Samorząd zamierza w 2020 r. przeznaczyć na ten cel 1 mln zł; koszt przyszłych prac, służących adaptacji pieca do nowych celów, oszacowano na ok. 40 mln zł.

"Przed nami wyzwanie, jakim będzie znalezienie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz czynienie starań, aby Wielki Piec jak najszybciej udało się wpisać na Szlak Zabytków Techniki. Wierzę, że nasz Wielki Piec będzie prawdziwą perełką i unikatem na skalę ogólnopolską" - zaznaczyła cytowana w informacji miasta jego prezydent Grażyna Dziedzic.

Zwycięski projekt przewiduje m.in. budowę nowego budynku głównego. Ma on powstać w miejscu dotychczasowej hali lejniczej, która była elementem zespołu Wielkiego Pieca, zintegrowanym z jego konstrukcją, a niedawno została rozebrana. Nowy obiekt dzięki swojej konstrukcji ma sprawiać wrażenie zawieszonego w powietrzu.

"Charakterystyczną cechą obiektów Wielkiego Pieca jest ich uniesienie ponad poziom gruntu, które wynika z technologii obróbki rud żelaza i uwarunkowań jej obsługi komunikacyjnej. Rozwiązanie takie zastosowaliśmy przy projektowaniu budynku głównego" - wyjaśnił współautor zwycięskiej koncepcji Marcin Brataniec.

Wejście ma znajdować się od głównej ul. Niedurnego. Do budynku mają prowadzić schody ruchome, nawiązujące do zasady transportu technologicznego. Obiekt podzielono na strefy: informacji i kas, wstępu, wypoczynku i spotkań oraz ekspozycji i wejścia do ekspozycji struktury Wielkiego Pieca. Budynek ma mieć "zielony dach". Pod nim ma być tematyczny plac zabaw.

Główną atrakcją ma być udostępnienie konstrukcji Wielkiego Pieca dla zwiedzających. Koncepcja zakłada wytyczenie ścieżki zwiedzania przez ogrodzone podesty, zwieńczone platformą widokową. Ważnym elementem jest również adaptacja na cele muzealne budynku sterowni i maszynowni.

Ogłoszony z końcem kwietnia br. konkurs na opracowanie koncepcji adaptacji obiektu na cele turystyczne i kulturalne przygotowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Składał się z kilku etapów; w pierwszym udział zgłosiło 96 pracowni projektowych, w tym kilka z zagranicy.

Po formalnej weryfikacji zgłaszający mieli do początku września czas na przygotowanie opracowań studialnych. Oceniał je ośmioosobowy sąd konkursowy pod przewodnictwem miejskiego konserwatora zabytków w Rudzie Śląskiej. Do finału przeszło pięć pracowni. Podczas oceny tych prac brano pod uwagę m.in. aspekt finansowy.

Rudzki samorząd stał się formalnym właścicielem wielkiego pieca pod koniec ub. roku. Działki, na których stoi wielki piec, są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod obiekty usługowe, przede wszystkim kulturalne, rekreacyjne czy gastronomiczne. Obiekt - wraz z projektowanymi teraz nowymi funkcjami - ma być dostępny i atrakcyjny dla mieszkańców.

Objęty ochroną konserwatorską wielki piec powstał w latach 60. ub. stulecia. Sama Huta Pokój została uruchomiona w 1840 r. pod nazwą Friedenshuette. Wtedy znajdował się tam jeden wielki piec opalany koksem. Najwięcej, siedem pieców, działało w 1937 r., kiedy wybudowano tam najnowocześniejszy w kraju wielki piec typu europejskiego. W 1968 r. na terenie huty stanął, do dziś górujący nad Nowym Bytomiem, "kolos", który zastąpił jeden z wcześniejszych pieców.

Uruchomienie pieca w 1968 r. zarejestrowała Polska Kronika Filmowa. Wzniesiono go w głębi zakładu, a następnie przesunięto we właściwą lokalizację za pomocą stalowych lin. Budowa urządzenia trwała zaledwie 105 dni, zamiast szacowanego 1,5 roku. Po niespełna 20 latach piec okazał się przestarzały i nieefektywny. Zdecydowano o jego modernizacji, którą ukończono w 1987 r. Urządzenie przystosowano do wytopu żelazomanganu - Huta Pokój była wtedy jedynym w kraju producentem tego stopu.

Kolejna modernizacja miała miejsce w latach 1995-1997, jednak na wznowienie produkcji zdecydowano się w 2004 r. Wysoka awaryjność oraz negatywny wpływ odpadów produkcyjnych na środowisko zdecydowały o ostatecznym wygaszeniu wielkiego pieca, co nastąpiło w lutym 2005 r. Dziś inspiruje on wielbicieli architektury przemysłowej. W 2012 r. został wpisany do rejestru zabytków.