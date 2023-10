Ruda Śląska z zapewnieniem 250 mln zł dotacji do dwóch północnych odcinków trasy N-S

Zapewnienie 250 mln zł rządowej dotacji w ramach VII naboru Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych otrzymał w środę samorząd Rudy Śląskiej – pod kątem budowy dwóch odcinków trasy N-S na północ od Drogowej Trasy Średnicowej.

Trasa N-S ma utworzyć nowy kręgosłup komunikacyjny Rudy Śląskiej. W dotąd powstającym zasadniczym przebiegu jest ona w większości bezkolizyjnym, dwujezdniowym połączeniem autostrady A4 oraz przebiegającej bliżej centrów śląskich miast, również bezkolizyjnej, Drogowej Trasy Średnicowej.

Docelowy projekt przedłużenia trasy N-S od DTŚ na północ, do granicy z Bytomiem, składa się z czterech odcinków: zamówionego już od węzła DTŚ do ul. Magazynowej i kolejnych: od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej, od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej oraz od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli.

Miasto zaczęło już budować trasę N-S w kierunku północnym. W lipcu br. rudzki samorząd podpisał z firmą Drogopol wartą 60,5 mln zł umowę na budowę pierwszego, 600-metrowego odcinka na północ, do ul. Magazynowej.

W środę biuro prasowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformowało o rozstrzygnięciu siódmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonej na inwestycje w strefy przemysłowe.

Jak przekazano, w tym roku dofinansowanie (w postaci promes inwestycyjnych) w łącznej kwocie ponad 4,3 mld zł, otrzyma w całym kraju 79 inwestycji. Z dołączonego wykazu wynika, że 13 projektów wesprze samorządy z woj. śląskiego. Wśród najwyżej dotowanych, kwotą 250 mln zł, jest rudzki projekt "Budowa Trasy N-S od ul. Magazynowej do ul. Piastowskiej w Rudzie Śląskiej".

Oddany do użytku w styczniu 2013 r. pierwszy odcinek N-S liczył ok. 1 km. Wiedzie on od węzła trasy DTŚ do węzła z rudzką ul. 1 Maja. W II etapie prac w sierpniu 2016 r. otwarto ponadkilometrowy odcinek od ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem z tą ulicą i jej przedłużeniem do ul. ks. Niedzieli w dzielnicy Bielszowice. W III etapie, we wrześniu 2018 r., otwarto liczący 1,4 km fragment od ul. Bukowej do ul. Kokota.

W IV etapie zaplanowano odcinek od ul. Kokota do węzła autostrady A4; ze względów finansowych zbudowano dotąd jednak otwarty 29 września br. fragment IV etapu od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. Miasto będzie starało się dotację do dokończenia zasadniczego przebiegu trasy z funduszy unijnych - zamierza złożyć wniosek w naborze trwającym do końca października br.

Zamówiona w lipcu br. rudzki w firmie Drogopol warta 60,5 mln zł budowa 600-metrowego odcinka trasy od DTŚ do ul. Magazynowej obejmuje także budowę ronda turbinowego przy ul. Magazynowej oraz przebudowę tej ulicy na odcinku 400 m. Powstać mają też: kanalizacja, chodniki, droga rowerowa i oświetlenie.

Zakładany czas realizacji tej inwestycji to 20 miesięcy od podpisania umowy (bez okresu zimowego, od 15 grudnia do 15 marca). Miasto otrzymało do niej 57,4 mln zł dotacji z drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Lokalny samorząd, przedłużając trasę N-S na północ, chce m.in. odciążyć w ten sposób ul. Karola Goduli, będącą częścią drogi wojewódzkiej nr 925. Pod tym kątem uzyskał też pod koniec 2021 r. 100 mln zł z puli Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na projekty zakładające budowę obwodnic miast w ciągu dróg wojewódzkich.

Budowa zasadniczego przebiegu trasy N-S, zaprojektowanej jako droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu o prędkości projektowej 70 km/h, pozwoli na usunięcie ruchu tranzytowego i części lokalnego z dużego odcinka rudzkiej ul. 1 Maja, pomiędzy A4 i DTŚ przebiegającego na prawie całej długości w zwartej zabudowie. Ul. 1 Maja wiedzie obecnie droga wojewódzka nr 925.

Pozostałe projekty z regionu, które mają uzyskać dotacje w VII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, to: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Goleszów" (11,8 mln zł), "Zaprojektowanie, nadzór i przygotowanie terenów inwestycyjnych w gminie Knurów" (21,6 mln zł), "(…) inwestycje w infrastrukturę drogową oraz wodno-kanalizacyjną w gminie Ogrodzieniec" (9,8 mln zł) czy "Modernizacja ulic Kotuchy i Roździeńskiego" w Piekarach Śląskich "11,3 mln zł".

Kolejne dotowane projekty, to: "Budowa i modernizacja układu drogowego na obszarze przemysłowym Srokowiec w Siemianowicach Śląskich" (49 mln zł) "Rozwój uzbrojenia (…) terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej Obszar 'A' w Zawierciu" (58,8 mln zł) i "Aktywizacja terenów przemysłowych w mieście Mysłowice poprzez przebudowę układu drogowego" (49 mln zł).

Rządowe dotacje mają także wesprzeć: "Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek w Zabrzu" (100 mln zł), przebudowę pięciu ulic w Sławkowie 29,4 mln zł, "Rozwój strefy przemysłowej powiatu myszkowskiego" (29,4 mln zł) i "Przebudowa dróg powiatowych (…) na terenie gminy Pietrowice Wielkie i gminy Rudnik" (49 mln zł).