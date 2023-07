Ruda Śląska zamówiła przedłużenie trasy N-S na północ

Wartą 60 mln zł umowę na budowę pierwszego etapu przedłużenia trasy N-S na północ podpisał we wtorek samorząd Rudy Śląskiej. Miasto otrzymało do tego projektu ponad 57 mln zł dotacji z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych.

Rudzkie plany zakładają przedłużenie powstającej od ponad dekady trasy N-S, która ma docelowo utworzyć nowy kręgosłup komunikacyjny miasta. W zasadniczym przebiegu będzie ona w większości bezkolizyjnym, dwujezdniowym połączeniem autostrady A4 oraz przebiegającej bliżej centrów śląskich miast Drogowej Trasy Średnicowej - również bezkolizyjnej.

Dotąd budowano kolejne odcinki N-S od DTŚ na południe - trwa budowa przedostatniego z nich. Ruda Śląska zamierza jednak budować też trasę w kierunku północnym - od "średnicówki" do granicy z Bytomiem. W ostatnich latach przygotowano dokumentację. Wniosek ws. dotacji do pierwszego z czterech etapów w kierunku północnym Ruda Śląska złożyła w II naborze rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Przetarg na wykonanie pierwszego odcinka tej drogi - od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej - ruszył w marcu br. Oprócz budowy 600 m odcinka trasy N-S inwestycja ma objąć budowę ronda turbinowego przy ul. Magazynowej oraz przebudowę tej ulicy na odcinku 400 m. Powstać mają też: kanalizacja, chodniki, droga rowerowa oraz oświetlenie.

W przetargu z ceną 60,5 mln zł brutto wygrała firma Drogopol. Jej wiceprezes Maciej Szczyrbowski i prezydent miasta Michał Pierończyk podpisali we wtorek rano na terenie przyszłej inwestycji (przy kolonii Karmańskie) umowę realizacyjną. W uroczystości uczestniczył też wiceminister aktywów państwowych, rudzianin, Marek Wesoły.

"Zaczynamy budowę kolejnego fragmentu trasy N-S, czyli trasy przechodzącej przez całe miasto, łączącej autostradę A4 i Drogową Trasę Średnicową. To jest trasa, która stanowi kręgosłup komunikacyjny naszego miasta: daje dobry przejazd między tymi wielkimi drogami i daje miasto rozwój, uruchamia tereny inwestycyjne" - powiedział Pierończyk.

"Powstają nowe miejsca pracy, budynki, są wpływy z podatku od nieruchomości. Więc jest to taka nasza ścieżka rozwoju, po której stąpamy od 2009 r." - wskazał prezydent Rudy Śląskiej, nawiązując do roku rozpoczęcia budowy trasy. Przypomniał, że budowa rozpoczęła się w tym samym miejscu - w kierunku południowym. Teraz rozpoczyna się budowa na północ.

Zakładany czas realizacji inwestycji to 20 miesięcy od podpisania umowy (bez okresu zimowego, od 15 grudnia do 15 marca). Gdy będzie mogła rozpocząć się budowa pierwszego północnego odcinka trasy N-S, ku końcowi powinna zmierzać przebudowa równoległej ul. Wolności, będącej jedną z dotychczasowych osi komunikacyjnych miasta.

Docelowy projekt trasy N-S od DTŚ do granicy z Bytomiem składa się z czterech odcinków: od węzła DTŚ do ul. Magazynowej, od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej, od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej i od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli.

Lokalny samorząd, przedłużając trasę N-S na północ, chce m.in. odciążyć w ten sposób ul. Karola Goduli, będącą częścią drogi wojewódzkiej nr 925. Pod tym kątem uzyskał też pod koniec 2021 r. 100 mln zł z puli Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na projekty zakładające budowę obwodnic miast w ciągu dróg wojewódzkich.

Oddany do użytku w styczniu 2013 r. pierwszy odcinek N-S liczył ok. 1 km. Wiedzie on od węzła trasy DTŚ do węzła z rudzką ul. 1 Maja. W II etapie prac w sierpniu 2016 r. otwarto ponadkilometrowy odcinek od ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem z tą ulicą i jej przedłużeniem do ul. ks. Niedzieli w dzielnicy Bielszowice. W III etapie, we wrześniu 2018 r., otwarto liczący 1,4 km fragment od ul. Bukowej do ul. Kokota. W IV etapie zaplanowano odcinek od ul. Kokota do węzła autostrady A4.

W połowie 2021 r. podpisano jednak wartą 95 mln zł brutto umowę na pierwszy fragment etapu IV. Wcześniej, w 2018 r., unieważniono przetarg na budowę całego czwartego etapu po otrzymaniu zbyt drogich ofert. Wydzielono wówczas z niego liczącą 1 km część drogi między ul. Kokota i ul. Bielszowicką z jej węzłem, która obecnie jest realizowana - podobnie, jak wcześniejsze odcinki, przy wsparciu unijnym na poziomie 85 proc. Zaawansowanie prac na tym etapie to ponad 70 proc.

Budowa trasy N-S, zaprojektowanej jako droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu o prędkości projektowej 70 km/h, pozwoli na usunięcie ruchu tranzytowego i części lokalnego z dużego odcinka rudzkiej ul. 1 Maja, pomiędzy A4 i DTŚ przebiegającego na prawie całej długości w zwartej zabudowie. Ulicą 1 Maja przebiega obecnie droga wojewódzka nr 925.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl