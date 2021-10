Ruda Śląska zmodernizuje drogę do aktywizowanego pokopalnianego terenu

Samorząd Rudy Śląskiej zmodernizuje – przy rządowej dotacji – ul. Bałtycką, wiodącą do blisko 100 hektarów terenu po kopalni Polska-Wirek w dzielnicy Kochłowice. Miasto porozumiało się już ws. gospodarczej aktywizacji tych gruntów ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Celem podpisanego pod koniec sierpnia br. porozumienia ma być aktywizacja gospodarcza nieruchomości inwestycyjnych po kopalni Polska-Wirek w pobliżu autostrady A4. Władze miasta, SRK i KSSE chcą stworzyć tam warunki do powstawania nowych miejsc pracy, które częściowo niwelowałyby negatywne skutki społeczne i gospodarcze przemian w branży energetycznej.

Strony porozumienia zobowiązały się do: przeprowadzenia analizy obecnego stanu nieruchomości, opracowania koncepcji zagospodarowania terenów, wykonania badań geotechnicznych, naprawy szkód górniczych, wykonania podziałów geodezyjnych oraz zapewnienia infrastruktury drogowej otwierającej tereny inwestycyjne.

W poniedziałek symboliczny czek z 15,2 mln zł dotacji z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład do modernizacji ul. Bałtyckiej w Kochłowicach odebrał z rąk senator PiS Doroty Tobiszowskiej wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer.

"Dzięki modernizacji ulicy Bałtyckiej powstanie dojazd do terenów inwestycyjnych. Ta inwestycja jest elementem porozumienia w sprawie zagospodarowania pokopalnianych nieruchomości w tym rejonie, które podpisaliśmy ze SRK oraz KSSE" - zaznaczył Mejer.

Oprócz drogi dojazdowej powstanie droga rowerowa, chodnik i oświetlenie. Przebudowany zostanie przepust uliczny oraz wykonana zostanie kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym.

Łączny obszar terenu objętego porozumieniem miasta SRK i KSSE pomiędzy ul. Ks. L. Tunkla a ul. Bałtycką to 97,41 ha, na które składa się 121 działek. Większość z nich jest własnością Skarbu Państwa i pozostaje w użytkowaniu wieczystym SRK, użytkowaniu wieczystym miasta lub władaniu miasta, a jedna z nich w użytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej. Pozostałe są własnością miasta lub SRK.

Wydobycie w tym rejonie prowadził do 2009 r. ruch Wirek kopalni Halemba-Wirek (w latach 1995-2007 jako Polska-Wirek, a w latach 1954-1995 jako Nowy Wirek). Obecnie w Rudzie Śląskiej działa jedna kopalnia - należąca do Polskiej Grupy Górniczej Ruda z ruchami Halemba, Bielszowice i Pokój, które wcześniej były oddzielnymi kopalniami. Jeszcze w latach 90. ub. wieku w mieście funkcjonowało sześć samodzielnych kopalń.

We wrześniu ub. roku magistrat opracował publikację "Ruda Śląska w świetle transformacji regionów górniczych". Oszacowano w niej łączne koszty niezbędnej do przeprowadzenia transformacji gospodarczej i utraconych korzyści podatkowych dla miasta na przynajmniej 5,3 mld zł. Wskazano, że wyzwaniu można sprostać tylko we współpracy z podmiotami państwowymi i otoczeniem biznesowym.

Dane wskazujące ilość terenów przemysłowych i poprzemysłowych wymagających przygotowania inwestycyjnego, dotyczą 947 ha, stanowiących ponad 12 proc. całkowitej powierzchni miasta. Szacunkowy koszt tylko tych działań oszacowano na ponad 1,5 mld zł.

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych rudzki samorząd otrzymał także 4,5 mln zł na rewitalizację Placu Niepodległości w dzielnicy Godula. Powstanie tam przestrzeń miejska o powierzchni prawie 7 tys. m kw. Miasto ma zaktualizowaną dokumentację i jest gotowe do realizacji inwestycji.

Oprócz rozpatrzonych pozytywnie wniosków Ruda Śląska do Programu Inwestycji Strategicznych zgłosiła też przedłużenie trasy N-S w kierunku północnym - od Drogowej Trasy Średnicowej do ul Karola Goduli. W tym przypadku wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła ponad 350 mln zł.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa. Obejmuje 35 obszarów gospodarki i jest częścią Rządowego Funduszu Polski Ład.

W poniedziałek na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach opublikowano pełną listę ponad 260 samorządowych projektów, jakie w woj. śląskim otrzymają dofinansowanie z Polskiego Ładu. Ponad połowa z przeszło 2,1 mld zł, jakie trafią do woj. śląskiego w tych ramach, zasili inwestycje drogowe.

