Rumunia: Pomimo wojny inwestycje zagraniczne większe o 50 proc.

Rosyjska inwazja na Ukrainę nie wpłynęła negatywnie na inwestycje podejmowane przez zagraniczny kapitał w sąsiadującej z okupowanym krajem Rumunii. Wartość tych przedsięwzięć w 2022 r. wzrosła o 50 proc. - poinformował w czwartek premier Rumunii Nicolae Ciuca.

Jak sprecyzował szef rumuńskiego rządu, cytując dane banku centralnego Rumunii, pomiędzy styczniem a majem 2022 r. łączna wartość bezpośrednich inwestycji podmiotów zagranicznych w tym kraju wyniosła ponad 3,7 mld euro.

"Dowodzi to zaufania zagranicznych inwestorów do zdolności rumuńskiej gospodarki w okresie naznaczonym wieloma kryzysami" - wyjaśnił Ciuca. Dodał, że wartość tegorocznych przedsięwzięć spółek spoza Rumunii była o 50 proc. większa w porównaniu do pierwszych pięciu miesięcy 2021 r.

"W najbliższym czasie będziemy prowadzić politykę zachęt inwestycyjnych i wspierania sektora prywatnego, z równoczesnym wzmacnianiem działań niezbędnych do rozwoju i modernizacji kraju" - ogłosił premier Rumunii.

Ciuca przyjął z zadowoleniem czwartkową prognozę KE dla gospodarki rumuńskiej, która według władz UE powinna wzrosnąć w 2022 r. o 3,9 proc. Przypomniał, że wcześniejsze oczekiwania KE były niższe i sięgały poziomu 2,6 proc.

Marcin Zatyka

