Rumunia: Premier Ciuca: przygotowaliśmy program wsparcia energetycznego Mołdawii

Premier Rumunii Nicolae Ciuca ogłosił podczas wtorkowego spotkania z premier Mołdawii Natalią Gavrilitą, że Bukareszt przygotował program wsparcia energetycznego dla Kiszyniowa i “dokłada starania”, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne swojego sąsiada.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Podczas spotkania w stolicy Rumunii Ciuca sprecyzował, że jego kraj gotowy jest udzielić pomocy Mołdawii w dostawach energii elektrycznej oraz gazu ziemnego.

"W przypadku energii elektrycznej będzie ona dostarczana w ramach istniejącej już infrastruktury przesyłowej (…). W średnim i długim okresie czasu powstaną nowe połączenia międzysystemowe", dodał Ciuca.

Rumuński premier zaznaczył, że w sumie w ramach pomocy energetycznej Mołdawia może otrzymać 100 mln euro.

We wtorek rano prezydent Mołdawii Maia Sandu zapowiedziała, że w przypadku możliwego wstrzymania w październiku br. dostaw gazu ziemnego przez rosyjski Gazprom, Kiszyniów otrzyma od Rumunii wsparcie w zaopatrzeniu w ten surowiec.

Zastrzegła, że wsparcie to obejmie separatystyczny region Naddniestrza tylko wtedy, jeśli zacznie on płacić za surowiec. Dodała, że od 30 lat prorosyjskie władze Naddniestrza nie uiszczają opłat za gaz ziemny dostarczany do Mołdawii i przekazywany zbuntowanemu regionowi tego kraju.

Marcin Zatyka

Zobacz naszą najnowszą rozmowę z ministrem Weberem. Duże zmiany na autostradach!

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl