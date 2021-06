Rusza Akademia Alarmów Smogowych

Warsztaty, kampanie społeczne i happeningi, a także prowadzenie poradni antysmogowej i prawnej planuje Polski Alarm Smogowy w ramach uruchamianej Akademii Alarmów Smogowych.

Założenia projektu przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) przedstawili w czwartek na konferencji prasowej w Krakowie.

"Polski Alarm Smogowy powstał w 2015 r., w jego sieci działa już ok. 50 lokalnych grup. Celem Akademii Alarmów Smogowych jest zaangażowanie jeszcze większe liczby społeczności, osób, w działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Chcielibyśmy jeszcze bardziej wspierać powstawanie podobnych inicjatyw (m.in. kolejnych lokalnych Alarmów Smogowych - PAP) w całej Polsce" - powiedziała Anna Dworakowska. "Powietrze w Polsce nie będzie czyste, jeżeli nie zaangażują się w to lokalne społeczności. Jasno pokazują to miejsca, takie jak np. Kraków, Skawina i Rybnik, w których udało się zrobić dużo" - dodała Ewa Lutomska.

W ramach Akademii Alarmów Smogowych PAS będzie organizował szkolenia online i warsztaty, kampanie społeczne i happeningi, poszerzające wiedzę nt. ekologii, poprawy jakości powietrza.

Zgodnie z zapowiedziami, Akademia ma być miejscem, w którym osoby chcące działać w sprawie czystego powietrza znajdą wszystkie narzędzia, które są do tego potrzebne.

"Trafia do nas wiele osób, które mają mnóstwo energii i inicjatywy do działania, ale potrzebują nieco wiedzy i +know how+. Do tej pory odpowiadaliśmy na te potrzeby +ad hoc+. Akademia pozwoli nam robić to o wiele sprawniej" - podkreśliła Lutomska.

W ramach Akademii PAS planuje uruchomić dwie poradnie - antysmogową i prawną. Porady prawne zapewni Fundacja Frank Bold, która specjalizuje się w sprawach środowiskowych.

Akademia jest otwarta dla członków lokalnych alarmów smogowych, ale też osób, które dopiero chcą zadbać o czyste powietrze - takie osoby mogą pisać na adres akademia@polskialarmsmogowy.pl, a szczegóły znaleźć na stronie Polskiego Alarmu Smogowego https://polskialarmsmogowy.pl/akademia-alarmow/.

"Dla mnie najcenniejszą rzeczą w byciu częścią sieci alarmów smogowych jest to, że w razie wątpliwości i sytuacji kryzysowych zawsze mogę zadzwonić do kogoś, skonsultować się, znaleźć pomoc. W działania, których celem jest czyste powietrze, jest zaangażowana cała masa ludzi. Połączył nas cel, ale teraz to już są przyjaciele. To daje mnóstwo kontaktów z osobami, które pomogą w każdym momencie. Takie rzeczy są bezcenne. My zyskaliśmy na przykład wiele rozwiązań i pomysłów na działania, których sami byśmy nie wymyślili" - powiedziała Jolanta Sitarz-Wójcicka z Podhalańskiego Alarmu Smogowego.

Wśród partnerów Akademii jest województwo małopolskie. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

