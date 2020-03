Rusza akcja #TaxiDlaZdrowia - darmowe przejazdy dla pracowników szpitali i laboratoriów.

Rusza akcja #TaxiDlaZdrowia - darmowe przejazdy taxi dla pracowników szpitali oraz laboratoriów. - poinformowała we wtorek platforma do zamawiania przejazdów taxi FREE NOW.

FREE NOW, platforma do zamawiania przejazdów, udostępni w aplikacji usługę "Dla zdrowia" dedykowaną pracownikom szpitali i laboratoriów w największych miastach w Polsce, dzięki której będą mogli darmowo przemieszczać do pracy.

Platforma poinformowała, że wraz z firmami wspierającymi, pokryje koszty przejazdów i zachęca kolejne firmy oraz instytucje do przyłączenia się do inicjatywy, której celem jest zrealizowanie nawet 20 tys. darmowych przejazdów do końca maja br.

FREE NOW wyjaśniła, że pracownik szpitala lub laboratorium, który chciałby skorzystać z darmowych przejazdów, powinien zgłosić się na adres: dlazdrowia@free-now.com. Po przejściu weryfikacji, dostanie dostęp do specjalnego konta w aplikacji FREE NOW, z którego będzie mógł zamawiać bezpłatne przejazdy. Akcja dotyczy miast: Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław.

"Taksówka od zawsze jest wsparciem w nagłych sytuacjach. Na co dzień pomagamy przemieszczać się mieszkańcom miast, którzy często muszą szybko i łatwo dostać się np. na lotnisko lub odebrać dziecko z przedszkola. W obecnej sytuacji chcemy wesprzeć tych, którzy muszą dotrzeć do pracy, aby nieść pomoc innym. Naszą akcją #TaxiDlaZdrowia chcemy wyrazić szczególne uznanie dla wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy z każdym dniem stają do wielogodzinnej i trudnej walki z pandemią koronawirusa. Chcemy ułatwić im codzienne dojazdy, tym samym uwalniając ich od konieczności przemieszczania się komunikacją zbiorową, w zamian proponując wygodny przejazd taksówką. Podobne działania prowadzimy obecnie również w Madrycie i Londynie, w planach są kolejne europejskie miasta" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce Krzysztof Urban.

W komunikacie zaznaczono, że inicjatywę FREE NOW wsparły firmy: DZP Domański Zakrzewski Palinka, Warsaw Production Films, Pegasystems. Oraz, że firmy lub instytucje zainteresowane dołączeniem do akcji mogą zgłaszać się na adres: firmy@free-now.com.

"Spodziewamy się dużego zainteresowania pracowników szpitali i laboratoriów. Dlatego zachęcamy kolejne firmy i instytucje do przyłączenia się do naszej akcji, abyśmy wspólnie i w większej skali mogli wspierać służbę zdrowia w tej trudnej sytuacji" - apeluje Urban.

Wyjaśniono, że kierowcy FREE NOW otrzymują pełną kwotę za kurs i są zwolnieni z opłat dla FREE NOW realizując kursy w ramach akcji #TaxiDlaZdrowia, ponieważ prowizja za zlecenia w usłudze "Dla Zdrowia" wynosi 0 proc.

Firma zaznaczyła, że dla wspólnego bezpieczeństwa podczas przejazdów taxi, kierowcy taxi zostali poinformowani o niezbędnych środkach ochrony i bezpieczeństwa przed zakażeniem koronawirusem, a także konieczności dezynfekcji auta i pozostania w domu w razie choroby. Dodatkowo, FREE NOW wyposaża ich w specjalne przesłony oddzielające kierowcę od pasażera oraz przekazuje zalecenia dotyczące środków do dezynfekcji. Dodała, że pasażerowie również otrzymali instrukcje dotyczące higieny i ochrony w taksówce, m.in. korzystanie z płatności przez aplikację, zajmowanie tylnych miejsc w aucie oraz niekorzystanie z przejazdów w razie choroby.

"FREE NOW mając cyfrowy zapis wszystkich kursów, deklaruje wsparcie służb sanitarnych w ustaleniu osób potencjalnie zarażonych. W przypadku powiadomienia przez władze o przypadku koronawirusa u użytkownika FREE NOW, ich dostęp do platformy zostanie czasowo zablokowany" - zaznaczyła platforma.

Więcej informacji o akcji #TaxiDlaZdrowia można znaleźć na stronie: www.free-now.com/pl/dlazdrowia/.