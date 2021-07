Rusza druga edycja akcji „Lato z Kolejami Dolnośląskimi”

W ramach akcji „Lato z Kolejami Dolnośląskimi” podróżni będą mogli korzystać m.in. z bezpłatnych połączeń autobusowych i darmowych biletów powrotnych. Dojadą do atrakcyjnych miejsc w regionie oraz na ciekawe wydarzenia np. Święto Ceramiki w Bolesławcu.

W przesłanym PAP komunikacie podano, że druga odsłona akcji "Lato z Kolejami Dolnośląskimi" ma na celu promocję atrakcji turystycznych Dolnego Śląska. Dzięki współpracy z lokalnymi samorządami oraz organizatorami popularnych wydarzeń pasażerowie będą mogli korzystać z bezpłatnych autobusów, które będą skomunikowane z pociągami przewoźnika, a które to będą dowozić podróżnych z dworców do głównych atrakcji turystycznych.

"Chcemy zachęcić mieszkańców Dolnego Śląska do odkrywania pięknych zakątków naszego regionu koleją. Praktycznie każdy znajdzie w naszej propozycji coś, co go urzeknie lub odpowie na zainteresowania" - cytowany w komunikacie rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak.

"Lato z KD" potrwa do końca wakacji. W tym czasie podróżni będą mogli skorzystać z bezpłatnych autobusów m.in. w Sędzisławiu, które zawiozą ich do Krzeszowa, gdzie będą mogli zwiedzić barokową bazylikę oraz w Wałbrzychu, gdzie autobusy będą zabierać podróżnych ze stacji Wałbrzych Szczawienko do zamku Książ. Podobna oferta czeka na pasażerów podróżujących do Milicza, którzy w wybrane lipcowe weekendy będą mogli skorzystać z autobusów do Rudy Sułowskiej, gdzie znajduje się kompleks Stawów Milickich.

To jednak tylko część oferty, jaką przygotowały Koleje Dolnośląskie. Pasażerowie wybierający się na najciekawsze letnie wydarzenia w regionie mogą liczyć na specjalną taryfę, która pozwoli im na podróż za pół ceny, dzięki darmowemu powrotowi. Tak będzie przez całe wakacje w przypadku podróży do Jezierzan.

Podobne udogodnienia czekają m.in. na pasażerów planujących udział w Dniach Twierdzy Kłodzko, które odbędą się 7 i 8 sierpnia oraz podczas Święta Ceramiki w Bolesławcu, które jest zaplanowane od 18 do 22 sierpnia.

"Jesteśmy największym przewoźnikiem w regionie, spajamy całe województwo. Chcemy promować najciekawsze miejsca i wydarzenia oraz pomóc mieszkańcom w odkrywaniu Dolnego Śląska. Mamy nadzieję na współpracę z kolejnymi instytucjami oraz organizatorami wydarzeń, które pozwolą nam na poszerzenie oferty" - powiedział Rodak.

Akcję zamknie Dolnośląski Festiwal Nauki, który we wrześniu odbędzie się we Wrocławiu. Jego uczestnicy również będą mogli skorzystać z darmowych biletów powrotnych.

Wszystkie informacje dotyczące akcji "Lato z KD", w tym tras bezpłatnych autobusów, udogodnień, zniżek u partnerów akcji oraz mapę atrakcji turystycznych Dolnego Śląska i interaktywne mapy przeznaczone do pieszych i rowerowych wycieczek po wybranych trasach można znaleźć na stronie internetowej LatoZKD.pl.

