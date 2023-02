Rusza konferencja EEC Trends. Debaty można śledzić online

6 lutego w Warszawie podczas konferencji EEC Trends zbiorą się czołowi przedstawiciele biznesu, politycy i decydenci, żeby porozmawiać o perspektywach i trendach kształtujących polską gospodarkę.

6 lutego 2023 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton Grand Warsaw, odbędzie się EEC Trends. Wciąż można zarejestrować się na udział online. Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Debaty EEC Trends można śledzić online na stronie wydarzenia.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie gala, podczas której zostanie przyznana nagroda redakcji WNP.PL.

EEC Trends to cykl debat o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki z udziałem partnerów i uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Przedsiębiorcy, inwestorzy, eksperci i decydenci wezmą udział w dyskusjach, z których wnioski nakreślą kształt agendy XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 24-26 kwietnia 2023. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

- Obecnie wszyscy znajdujemy się w epicentrum wielkich przemian. Podczas tegorocznej edycji EEC Trends rozpoznamy, na jakim etapie zmian sytuuje się funkcjonująca gospodarka. W gronie najlepszych ekspertów przyjrzymy się zmianom, które w niedalekiej przyszłości będą kształtować procesy społeczne, gospodarcze i ekonomiczne - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP w informacji prasowej firmy.

- Tematy, które zostaną podjęte w trakcie EEC Trends, staną się bazą do kulminacyjnej debaty – XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego - dodaje.

Najważniejsze trendy i wyzwania dla polskiej gospodarki zostaną omówione na EEC Trends

EEC Trends zainauguruje sesja „Gospodarka 2023: trendy, szanse, ryzyka”, której celem będzie znalezienie odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące m.in. inflacji i złotówki, finansów publicznych, środków rozwojowych, podatków i danin. Uczestnicy spotkania podejmą również tematy geopolityczne – omówią czynniki kształtujące warunki funkcjonowania polskiej gospodarki, a także poruszą wątek potencjalnych scenariuszy kryzysu w sferze cen energii, rynku oraz transformacji. Wchodząc w tematykę biznesu i ekonomii w roku wyborczym, goście sesji inauguracyjnej ustalą, czego należy oczekiwać od polityków, a także porozmawiają o tym, jak powinna wyglądać zrównoważona, oszczędna, nowoczesna i konkurencyjna produkcja na nowych zasadach. Sesję rozpoczynającą wydarzenie zamknie próba odpowiedzi na pytanie: „Jak wykorzystać presję zewnętrznych czynników dla przyspieszenia zmian w polskiej gospodarce?”.

W ramach EEC Trends zaplanowano łącznie 9 debat. Kluczowe tematy obejmują transformację polskiego sektora energii wobec kryzysu i zmian spowodowanych wojną; nowe szlaki handlowe; zmiany w łańcuchach dostaw oraz planowane i realizowane inwestycje infrastrukturalne; trendy i technologie w strategiach firm; inwestycje w zrównoważoną produkcję, kondycję polskiego rynku kapitałowego a inwestycje i innowacje w polskiej gospodarce oraz wiele innych.

Oprócz debat nad tematami kluczowymi dla gospodarki uczestnicy EEC Trends 2023 będą mogli wysłuchać rozmów 1:1, polemik w wąskim gronie, a także wystąpień ekspertów. Rozmowy będą transmitowane online i wraz z retransmisjami poszerzą zasięgi wydarzenia.

Transmisje i retransmisje będą dostępne na stronie wydarzenia.

Udział w konferencji potwierdzili już czołowi przedstawiciele biznesu

Udział w konferencji zapowiedzieli m.in.: Maciej Balsewicz, CEO bValue; Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego; Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju; Halina Brdulak, SGH w Warszawie, przewodnicząca Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland; Małgorzata Bonikowska, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych, prezeska THINKTANK, adiunktka Akademii Finansów i Biznesu Vistula; Joanna Burnos, założycielka LEADERIS Institute, członkini rady doradczej, The Alliance Of Her; Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego; Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej, prezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE); Grzegorz Gruca, wiceprezes Polskiej Akcji Humanitarnej; Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej; Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy; Zbigniew Jagiełło, członek rad nadzorczych Blik, Asseco, EkoEnergetyka, MCI; Zbigniew Jakubas, przedsiębiorca i inwestor, właściciel Grupy Kapitałowej Multico; Robert Ługowski, partner zarządzający COBIN Angels, członek zarządu EBAN; Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Fundacji Forum Energii; Kamil Majczak, członek zarządu CIECH; Michał Misztal, CEO Startup Academy; Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich; Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich; Artur Popko, prezes zarządu Budimex; Anna Rulkiewicz, prezeska LUX MED, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan; Rafał Sonik, prezes zarządu Gemini Holding; Paweł Stańczyk, prezes zarządu PERN; Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, wykładowczyni, Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; Robert Stobiński, członek zarządu ds. transformacji cyfrowej Grupy Amica; Dariusz Szymczycha, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej; Artur Tomasik, prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego; Tomasz Wolanowski, wiceprezes ABB; Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland; Sebastian Szymanek, prezes Polpharmy, Maciej Zieliński, prezes zarządu, Siemens Polska

Podczas EEC Trends wręczone zostaną również nagrody „WNP Awards “ przyznawane przez redakcję portalu gospodarczego WNP.PL tym, którzy poprzez swoje działania zmieniają na lepsze polską gospodarkę. Rokrocznie laureatami są osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które w ostatnim czasie wywarły znaczący, przełomowy wpływ na polską gospodarkę. „WNP Awards” przyznawane są tym, którzy poprzez odważnie podejmowane działania i skutecznie realizowane przedsięwzięcia wyznaczają trendy i kierunki rozwoju oraz aktywnie odpowiadają na nowe wyzwania.