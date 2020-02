Rusza maraton spotkań z unijnych przywódców. Cel: nowy budżet UE

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel rozpoczyna w poniedziałek dwutygodniowy maraton rozmów z przywódcami unijnymi w sprawie nowego wieloletniego budżetu UE. Jego służby prasowe zapowiedziały 16 spotkań na najbliższy tydzień w Brukseli.

W poniedziałek Michel spotka się z premierami Łotwy Kriszjanisem Karinszem i Węgier Viktorem Orbanem. W kolejnych dniach przewodniczący Rady Europejskiej zaplanował rozmowy z czterema liderami dziennie, poza piątkiem, kiedy to spotka się z premierem Słowenii Marjanem Szarecem i prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem.

W przyszłym tygodniu do Brukseli mają też przyjechać przywódcy Estonii, Słowacji, Włoch, Szwecji, Portugalii, Austrii, Holandii, Bułgarii, Danii, Finlandii i Czech. Ponadto Michel będzie też konsultował się z premier Belgii Sophie Wilmes.

Z nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł unijnych wynika, że spotkania z kolejnymi przywódcami, w tym z premierem Mateuszem Morawieckim, mają się odbyć w następnym tygodniu.

Przewodniczący Rady Europejskiej konsultował się wcześniej w sprawie budżetu UE z wysłannikami premierów i zdecydował o zwołaniu na 20 lutego nadzwyczajnego szczytu w tej sprawie. Przedtem źródła unijne podkreślały, że zdecyduje się na taki krok tylko wtedy, gdy będzie szansa na porozumienie.

Niezależnie od tego trwają rozmowy pomiędzy przywódcami poszczególnych krajów. W tym tygodniu premier był w Berlinie, gdzie spotkał się z kanclerz Angelą Merkel. "Przewodniczący Rady Europejskiej zwołał spotkanie Rady na 20 lutego, ale zgodziliśmy się z panią kanclerz, że to będzie bardzo trudna Rada, że to będą bardzo trudne negocjacje, można powiedzieć - przedbiegi do rozpoczęcia negocjacji" - mówił Morawiecki.

W sobotę premier weźmie udział w szczycie państw Przyjaciół Spójności w Beji w Portugalii, a w przyszłym tygodniu do Warszawy przyleci prezydent Francji Emmanuel Macron i choć jego wizyta będzie wykraczała poza sprawy unijne, kwestie wieloletniego budżetu UE mogą być na agendzie liderów.

Państwa UE są mocno podzielone w sprawie wielkości unijnej kasy, a rozmów nie ułatwia wyjście z UE Wielkiej Brytanii, jednego z głównych płatników. W czasie poprzednich negocjacji, które dotyczyły budżetu na lata 2014-2020, do zawarcia porozumienia potrzeba było kilku szczytów.