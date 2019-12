We środę w całej Polsce rusza ogólnopolska akcja "Podziel się posiłkiem z bezdomnymi". W ponad 55 miastach wolontariusze odbiorą jedzenie, które zostało po świętach i zawiozą do lokalnych jadłodajni dla potrzebujących.

Dziesiąty raz od 25 do 28 grudnia odbędzie się akcja "Podziel się posiłkiem z bezdomnymi".

"Udział w akcji jest bardzo prosty. Jeżeli po świętach zostało ci świeże, dobre do spożycia przez najbliższe 24 godziny jedzenie, wystarczy, że wypełnisz formularz na stronie internetowej akcji www.podzielmysie.pl, a nasi wolontariusze-kierowcy odbiorą je bezpłatnie spod wskazanego adresu" - poinformowała prezeska Fundacji "Podzielmy się" Maria Skołożyńska.

Akcja jest możliwa dzięki pomocy wolontariuszy-kierowców, którzy mają czas i ochotę spędzić kilka godzin w święta na odbieraniu i zwożeniu jedzenia.

"Opieramy nasze działanie na dobrej woli ludzi z całej Polski. Zasięg naszego działania powiększa się co święta. Zgłoszeń od darczyńców nigdy nie brakuje, zawsze znajdujemy osoby, które chcą podzielić się posiłkiem. Niestety gorzej jest z kierowcami. Czasami przez cały dzień nie mamy ani jednego dostępnego kierowcy w danym mieście" - przyznaje wiceprezeska fundacji Martyna Dakowska.

W takiej sytuacji jedzenie można samemu zawieźć do lokalnej jadłodajni. Ponieważ nie wszyscy mają taką możliwość, organizatorzy apelują do kierowców o przyłączenie się do akcji. Osoby, które mają samochód i prawo jazdy, mogą zostać wolontariuszami - wystarczy, że wejdą na stronę podzielmysie.pl i wypełnią prosty formularz.

Na stronie akcji są adresy i godziny otwarcia wszystkich instytucji w kraju, które wyrażają chęć przyjmowania wszelkiego rodzaju świeżego jedzenia (bigos, pierogi, mięsa, ryby, chleb, ciasta, ciasteczka). Kierowcy akcji będą jeździć od popołudnia 25 grudnia do 28 grudnia, ale w każdy dzień świąt można samodzielnie zawieźć jedzenie do jadłodajni, odciążając w ten sposób kierowców akcji, którzy od 2015 r. odebrali przynajmniej kilkadziesiąt ton jedzenia. Tylko w jednej jadłodajni w Katowicach w ostatnie Boże Narodzenie darczyńcy przekazali kilkaset posiłków.