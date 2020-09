Rusza ogólnospołeczny program #bezpiecznakolej, którego celem jest wypracowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa dla branży kolejowej. Akcja ma też zwrócić uwagę pasażerów na pociąg jako bezpieczny środek transportu - poinformowało w środę PKP Intercity, które jest liderem programu.

Inicjatorami akcji są PKP Intercity i Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, które jako jeden z głównych celów swoich działań wyznaczyli wypracowanie jednolitych standardów dla przewoźników kolejowych dot. bezpieczeństwa sanitarnego. Ten obszar obejmuje aspekty związane z utrzymaniem czystości taboru czy zapewnieniem środków dezynfekcyjnych i odpowiednimi zabezpieczeniami sanitarno-epidemiologicznymi.

Program będzie skupiać się także na kwestiach związanych z bezpieczeństwem taboru oraz w obiektach kolejowych.

"Od kilku lat widoczny jest trend masowego powrotu Polaków do podróżowania pociągami. Kolej odzyskuje należne jej miejsce między innymi dzięki kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa podróży, które dla nas jako przewoźnika zaczyna się już w momencie planowania wyjazdu przez pasażera, a kończy dopiero gdy podróżny opuści dworzec. Kolej to środek transportu, któremu można zaufać, a my będziemy nadal pracować nad tym, aby to zaufanie do kolei tylko się pogłębiało" - powiedział cytowany w komunikacie Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity.

Jak informuje przewoźnik, w ramach kampanii będą również prowadzone działania skierowane do pasażerów. Głównym założeniem będzie umocnienie wizerunku kolei jako bezpiecznego i wiarygodnego środka transportu, który ma zdecydowana przewagę nad innymi środkami komunikacji zbiorowej.