Rusza pierwsze połączenie Dolnośląskich Kolei Aglomeracyjnych

Od 12 grudnia na zmodernizowanej linii 292 z Wrocławia do Jelcza-Laskowic zaczną kursować pociągi Dolnośląskich Kolei Aglomeracyjnych (DKA). Porozumienie w tej sprawie podpisali w środę przedstawicie zarządu województwa i gmin Wrocław, Czernica i Jelcz-Laskowice.

"Jako samorząd województwa stawiamy na kolej. Dzisiaj rozpoczynany także realizację uchwały sejmiku o podjęciu działań na rzecz stworzenia kolei aglomeracyjnych wokół największych miast regionu" - mówił w środę marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Zapowiedział, że pasażerowie pojadą na zrewitalizowanej linii kolejowej nr 292 z Wrocławia do Jelcza-Laskowic przez Czernicę nowym pociągiem hybrydowym Kolei Dolnośląskich. Od 12 grudnia realizowanych będzie na tej trasie siedem par połączeń na dobę, natomiast od września przyszłego roku liczba kursów zostanie podwojona do 15 par.

Podpisane w środę porozumienie jest efektem licznych konsultacji prowadzonych przez zarząd województwa zarówno z samorządowcami, ale także przedstawicielami ruchów miejskich m.in. Akcji Miasto i Bezpartyjny Wrocław.

"Udało nam się wspólnie porozumieć, aby stworzyć ciekawe połączenie w ramach Aglomeracji Wrocławskiej. Modernizacja tej linii była wiele lat oczekiwana. (…) Dzisiaj mamy zakupione nowe pojazdy i ruszamy. Mamy nadzieję, że mieszkańcy regionu szybko przyzwyczają się i polubią ten rodzaj usługi i komunikacji. Liczymy, że w przyszłości te połączenia będą się zagęszczać" - powiedział członek zarządu województwa dolnośląskiego Tymoteusz Myrda.

Wicemarszałek Grzegorz Macko wyraził nadzieję, że podpisane w środę porozumienie to dopiero początek Dolnośląskich Kolei Aglomeracyjnych. "Przed nami otwarcie kolejnych linii kolejowych, z których część już jest rewitalizowana, jak chociażby linia do Świdnicy przez Sobótkę, i tych, na których te remonty dopiero się zaczynają, jak linia do Piławy Górnej przez Niemczę i Łagiewniki. Mam nadzieję, że również na tych trasach mieszkańcy będą mieli możliwość regularnego, częstego dojeżdżania do stolicy naszego regionu" - podkreślił.

"To jest nasz wspólny sukces, do którego doprowadziło nas wiele rozmów i wiele lat różnych inwestycji. Rozszerzamy naszą umiejętność tworzenia tego bardzo skomplikowanego mechanizmu jakim jest rozwijanie sieci połączeń na poziomie metropolii wrocławskiej. Kolei Aglomeracyjna nabiera dzisiaj realnego kształtu. Za kilka dni pojedziemy nowym połączeniem i skorzystamy z nowych przystanków, które są zaopatrzone w park&ride, które mają nową infrastrukturę" - dodał wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur.

Według przyjętych zasad, połączenie do końca roku będzie finansowane przez samorząd województwa. Natomiast od stycznia 2022 r. połowę kosztów pokryje województwo, a druga połowa zostanie podzielona pomiędzy samorządy, przez które przechodzi trasa - proporcjonalnie do długości linii w poszczególnych gminach.

