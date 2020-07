Rusza pierwszy w tym roku konkurs Polskie Mosty Technologiczne

We wtorek 14 lipca Polska Agencja Inwestycji i Handlu uruchomi pierwszy w tym roku nabór do konkursu Polskie Mosty Technologiczne. Mali i średni przedsiębiorcy zainteresowani wejściem na rynki Kanady, Kazachstanu i ZEA będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do września - poinformowała Agencja.

Stawką w programie Polskie Mosty Technologiczne (PMT) jest grant w wysokości 200 tys. zł w postaci pomocy de minimis oraz opracowanie i weryfikacja strategii wejścia na międzynarodowe rynki.

Angelika Wójcik z PAIH powiedziała PAP, że pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany organizatorów programu w tym roku. Agencja musiała przełożyć uruchomienie pierwszego naboru w ramach PMT z połowy marca na początek lipca.

Jak przypomniała Wójcik, konkurs składa się z etapu krajowego i zagranicznego. Nabór poprzedza seminarium przygotowawcze dla firm. "Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków przyjdzie kolej na warsztaty tworzenia +szytej na miarę+ strategii. Przedsiębiorców będą wspierali krajowi i zagraniczni eksperci" - wyjaśniła.

Konkurs Polskie Mosty Technologiczne był dotąd organizowany dziewięciokrotnie; do tej pory wystartowało w nim ponad 900 polskich firm, a grant otrzymało blisko 300. Pierwszy w tym roku nabór Agencja uruchomi we wtorek. Wnioski dotyczące wsparcia ekspansji na rynki Kanady, ZEA i Kazachstanu przedsiębiorców z branży MŚP mogą składać do września.

Według PAIH część firm, która brała udział w ubiegłorocznym naborze podpisała kontrakty za granicą, inne czekają na finalizację negocjacji, które przerwała pandemia. "Planujemy uruchomienie kolejnych rund konkursowych w tym roku, jednak będzie to zależało od rozwoju sytuacji epidemicznej w poszczególnych krajach" - wskazała Wójcik.