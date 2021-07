Rusza polsko-chiński projekt w celu stworzenia biopaliwa z osadów ściekowych

Spotkanie inaugurujące polsko-chiński projekt badawczy, mający na celu opracowanie technologii wytwarzania biopaliwa z osadów ściekowych odbyło się w czwartek online – poinformował uczestniczący w badaniu Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Projekt pod angielską nazwą "HYCOSS: Research and development of key technologies and system processes for the production of high energy density hydrocarbon fuel from sewage sludge via hydrothermal liquefaction coupled with catalytic upgrading" jest realizowany w ramach bilateralnej polsko-chińskiej współpracy naukowej, zainicjowanej wspólnie przez polskie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i chińskie Ministerstwo Nauki i Technologii.

Zadaniem naukowców jest opracowanie podstaw technologicznych i zademonstrowanie procesu przekształcania komunalnych osadów ściekowych w wysokoenergetyczne paliwo węglowodorowe na drodze upłynniania hydrotermalnego i katalitycznego uszlachetnienia produktów. Finał prac przewidziano na koniec lipca 2024 r.

"Proces upłynniania hydrotermalnego osadów ściekowych jest innowacyjnym sposobem zagospodarowania tego rodzaju odpadów, ukierunkowanym na odzysk energii w postaci biopaliw ciekłych drugiej generacji, jak bioolej oraz wartościowych surowców bazowych dla tzw. zielonej chemii" - powiedział w czwartek kierownik projektu dr Krzysztof Kapusta z Głównego Instytutu Górnictwa.

"Jak dotąd proces ten nie doczekał się statusu technologii przemysłowej. Główną barierą jest rozwiązanie zagadnień związanych przede wszystkim z powiększeniem skali realizacji procesu z trybu wsadowego do procesu ciągłego" - wskazał naukowiec.

Prace badawczo-rozwojowe realizowane będą na próbach miejskich osadów ściekowych pochodzących z wybranych lokalizacji z krajów tworzących partnerstwo projektu - Polski i Chin. Chińskie konsorcjum projektu tworzą jednostki naukowo - badawcze: Xi'an Jiaotong University (lider konsorcjum), Nanchang University, East China Normal University, Sun Yat-sen University, Central South University. Polską naukę reprezentuje w projekcie Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

