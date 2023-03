Rusza program grantowy na innowacje społeczne "Orlen Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany"

Fundacja Orlen uruchamia nowy program grantowy „Orlen Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany”. Projekt zakłada wsparcie merytoryczne i finansowe najciekawszych propozycji innowacji społecznych. Autorzy najlepszych pomysłów mogą liczyć też na szkolenia i konsultacje ekspertów - poinformował koncern.

"Wiesz, jak rozwiązać problem ważny dla lokalnej społeczności, wymyśliłeś praktyczne narzędzie i szukasz partnera, który pomoże ci w realizacji twojej koncepcji? Fundacja Orlen właśnie uruchamia nowy program grantowy +Orlen Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany+, w ramach którego wesprze merytorycznie i finansowo najciekawsze propozycje innowacji społecznych" - ogłosił w czwartek PKN Orlen.

Jak wyjaśnił koncern, program grantowy "Orlen Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany" Fundacji Orlen "powstał z myślą o tych, którzy chcą poprawić jakość życia lokalnych społeczności oraz wybranych grup docelowych, a także mają pomysł na rozwiązanie ich konkretnych problemów". Autorzy najlepszych projektów będą mogli skorzystać z 60 godzin szkoleń i konsultacji z ekspertami.

Program jest realizowany we współpracy z PKN Orlen. Wnioski do programu należy złożyć on-line na stronie https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login do 20 kwietnia. Granty przeznaczone są - jak podał koncern - dla stowarzyszeń i fundacji, a projekty mogą dotyczyć m.in. takich obszarów jak kultura i edukacja, zdrowie i sport, zrównoważony rozwój czy bezpieczeństwo.

"W programie +Orlen Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany+ chcemy wesprzeć kreatywne, nieszablonowe, unikalne propozycje, dzięki którym możliwa będzie pozytywna zmiana w konkretnym obszarze życia społecznego. Zależy nam na tym, by wspierać przede wszystkim te inicjatywy, które wykorzystują nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, a także przynoszą trwałe efekty, utrzymujące się również po zakończeniu realizacji projektu" - powiedziała, cytowana w komunikacie, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem PKN Orlen Agata Górnicka.

W tym roku Fundacja Orlen przeprowadzi dwie edycje programu. Projekty wsparte grantem w pierwszej edycji muszą zostać zrealizowane w tym roku, między 1 lipca a 30 września. Realizacja projektów z drugiej edycji ruszy w połowie października 2023 r. Jak informuje PKN Orlen, "pula grantów w programie to 500 tys. zł".

Jak ocenia Katarzyna Różycka, prezeska Fundacji Orlen, "+Orlen Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany+ to wyjątkowa propozycja dla innowatorów społecznych ze względu na to, że otrzymują nie tylko wsparcie finansowe na realizację projektu, ale także know how i merytoryczne wsparcie ekspertów przy jego realizacji".

"Osoby, które mają pomysł na innowacyjny projekt społeczny, a nie działają w żadnej organizacji, zachęcamy do tego by nawiązały współpracę ze stowarzyszeniem lub fundacją i wspólnie złożyli wniosek" - podkreśliła Różycka.

Szczegółowe informacje na temat programu "ORLEN Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany" można znaleźć na stronie internetowej www.fundacja.orlen.pl.

