Rusza przebudowa dworca kolejowego w Siedlcach, ma się zakończyć jesienią 2022 roku

Rozpoczęła się przebudowa dworca kolejowego w Siedlcach. Wartość inwestycji, która ma się zakończyć jesienią 2022 roku, to 18,7 mln zł brutto - poinformowały w poniedziałkowym komunikacie Polskie Koleje Państwowe.

"Przekazanie placu budowy wykonawcy prac w związku z przebudową dworca w Siedlcach to ważna wiadomość dla mieszkańców południowego Podlasia. Tak ważne miasto jak Siedlce zasługuje na dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Warszawy" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Jak informują PKP, metamorfozę przejdzie elewacja budynku, która odzyska ceglany wygląd - właśnie taką posiadał pierwszy wybudowany w 1866 roku dworzec w Siedlcach. Wewnątrz budynku przestrzeń obsługi pasażerów będzie składała się z poczekalni i holu o wysokość dwóch kondygnacji, wokół których na dwóch piętrach skupiono pomieszczenia kas biletowych, toalety oraz lokale handlowo-usługowe.

W projekcie parter budynku połączono z pasażem handlowym na piętrze za pomocą klatek schodowych oraz dwóch wind. Hol i poczekalnia zostaną wyposażone w ławki, gabloty z rozkładami jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowoczesny system informacji głosowej.

Dzięki inwestycji dworzec zyska wiele usprawnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Oprócz wind będą to m.in. ścieżki prowadzące z polami uwagi, tabliczki w alfabecie Braille'a, dotykowy plan dworca, automatyczne drzwi czy okienka kasowe dostosowane do obsługi osób poruszających się na wózkach.

Na dworcu zostanie zamontowane energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą, a także system BMS (Building Management System), którego jednym z zadań jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody.

Na nowo zagospodarowany zostanie teren w sąsiedztwie dworca. Pojawią się tam wiata rowerowa z 10 stojakami na jednoślady oraz kilka miejsc parkingowych, w tym jedno przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Zamontowane zostaną elementy małej architektury takie jak ławki, oświetlenie czy kosze.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl