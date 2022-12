Rusza rewolucja na rynku kredytów mieszkaniowych. Banki zmienią zasady hipotek

Od przyszłego roku banki w Polsce będą mogły oferować kredyty mieszkaniowe z nową stawką WIRON, która zastąpi stosowane przez lata wskaźniki referencyjne WIBOR.

To ruch zgodny z reformą zapowiedzianą już parę lat temu, jeszcze przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych. Kolejnym krokiem, najprawdopodobniej zaplanowanym na rok 2024, będzie zamiana stawek w umowach już istniejących. Oto zmiany, których powinni spodziewać się klienci szykujący się do zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

Kilka dni temu ING Bank Śląski zapowiedział, że od teraz zawiesza sprzedaż kredytów mieszkaniowych ze zmiennym oprocentowaniem do połowy 2023 r., kiedy planuje wprowadzić oprocentowanie zmienne oparte o nowy indeks WIRON. To oznacza, że z oferty znikają już teraz hipoteki zawierające stawkę WIBOR i przez najbliższe pół roku bank będzie oferował kredyty hipoteczne jedynie ze stałą stopą. Inne banki mogą pójść w jego ślady.

To pokłosie reformy stawek referencyjnych w Polsce skutkujące zamianą stawek WIBOR z wszelakich umów finansowych na WIRON (podobne reformy prowadzą, prowadziły lub będą to robić inne kraje mające własną walutę). W przypadku klientów indywidualnych głównie wpłynie to na hipoteki złotowe, których mamy nieco ponad 2 mln i około 90 proc. z nich ma zmienne oprocentowanie oparte na wskaźnikach WIBOR. Najpierw wyjaśnimy, czym jest WIRON i co się zmieni w hipotekach.

WIRON różni się od WIBOR. Wyjaśniamy, na czym to polega

Na początku września Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR) ds. wskaźników wybrał indeks WIRON (wtedy jeszcze funkcjonujący pod nazwą WIRD) jako alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej, który docelowo ma zastąpić WIBOR i stać się wskaźnikiem kluczowym.

