Rusza rozbudowa fragmentu drogi z Bielska-Białej w kierunku Szczyrku

Rozpoczyna się przebudowa niespełna kilometrowego odcinka drogi powiatowej, która biegnie z Bielska-Białej w kierunku Szczyrku. Rzecznik bielskiego starostwa Magdalena Fritz podała w czwartek, że przekazany został plac budowy. Prace potrwają do końca sierpnia.

Przebudowany zostanie odcinek drogi od nowego ronda w Buczkowicach do granicy z Meszną. "Inwestycja zakłada m.in. budowę chodnika na całej długości po prawej stronie drogi jadąc z Bielska-Białej i ścieżki rowerowej. Będzie to kontynuacja trasy, która obecnie kończy się na granicy Mesznej. Drogowcy ponadto przebudują sieć gazową, wymienią nawierzchnię jezdni i zamontują nowe oświetlenie" - powiedziała Fritz.

Roboty potrwają do końca sierpnia. Bielski Zarząd Dróg Powiatowych poinformował, że w najbliższym czasie nie przewiduje się zamknięcia drogi, ale nie obejdzie się bez utrudnień dla kierowców.

Fritz dodała, że rozbudowa będzie kosztowała niespełna 3,8 mln zł. Prace finansują po połowie samorządy: powiatu i gminy Buczkowice.

Starosta bielski Andrzej Płonka poinformował, że remontowany fragment drogi należy do powiatu od niedawna. "To skutek +mechanizmu+ prawnego przy okazji budowy drogi ekspresowej S1 do Żywca. Odcinek drogi od granicy Bielska-Białej w stronę Szczyrku do nowego ronda w Buczkowicach, który wcześniej miał status drogi wojewódzkiej, został przekazany powiatowi" - powiedział.

Samorządowiec dodał, że jest plan, by w przyszłości ścieżka rowerowa biegła do Szczyrku, a zaczynała się na granicy z Bielskiem-Białą. "Za nowym rondem droga znowu jest wojewódzka, ale będziemy próbowali zrealizować ten plan. Robimy to przy wsparciu wójta Buczkowic, z czego bardzo się cieszę. Mamy na względzie głównie kwestie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, których jest sporo na tej trasie" - powiedział Andrzej Płonka.

