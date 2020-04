Rusza Tarcza Finansowa. Banki zaczynają przyjmować wnioski

17 krajowych banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych udostępnia klientom system, który umożliwi mikro-, małym i średnim firmom (do 249 pracowników) składanie wniosków o subwencję finansową przewidzianą w Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Firm i Pracowników.

Coś dla większych

Wnioski w sieci

Dla małych i średnich firm, zatrudniających do 249 pracowników, finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR może wynieść do 3,5 mln zł na trzy lata – zwrot zacznie się po 12 miesiącach i będzie trwał dwa lata. 75 proc. przyznanej kwoty może być bezzwrotne pod warunkiem dalszego prowadzenia działalności, utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz w zależności od straty na sprzedaży.W ramach Tarczy Finansowej Polski Fundusz Rozwoju przygotował także ofertę wsparcia dla dużych firm, zatrudniających powyżej 249 pracowników. Mogą one liczyć na trzy rodzaje finansowania: płynnościowe, preferencyjne i inwestycyjne. Ich sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie przez Fundusz.Subwencje będą wypłacane w kolejności złożenia wniosków i do wyczerpania środków w programie.Zdolność kredytowa nie jest warunkiem udzielenia wsparcia. Wnioskowanie o subwencje jest bezpłatne, bank nie pobierze żadnych opłat za obsługę tego procesu.Firmy będą mogły przeznaczyć subwencje na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej: m.in. większość kosztów stałych i codziennych niezbędnych dla prowadzonej działalności, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami. Z subwencji można również spłacać kredyty, przy czym na przedterminową spłatę kredytów maksymalnie można przeznaczyć do 25 proc. wysokości otrzymanego wsparcia. Dodatkowo, finansowanie z Tarczy PFR można łączyć z innymi rodzajami wsparcia związanymi z COVID-19, takimi jak zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe.Klienci Santander Banku Polska o pomoc mogą aplikować od środy 29 kwietnia – od godziny 18. Podobnie jak w innych bankach, robią to za pomocą bankowości elektronicznej. Bank udostępnił ponadto specjalny serwis www.santander.pl/tarczapfr, na którym znajduje się m.in. kalkulator umożliwiający oszacowanie kwoty subwencji oraz informacje o wnioskowaniu.Jak podkreśla odpowiedzialna za Pion MŚP Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao, wprowadzenie Tarczy Finansowej PFR pomoże klientom banku w utrzymaniu płynności.- Wnioskowanie o subwencję finansową jest dla klienta łatwe i wygodne. Wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej Pekao24 lub PekaoBiznes24 i wypełnić formularz. Bank po otrzymaniu informacji zwrotnej z PFR o przyznaniu subwencji, niezwłocznie poinformuje klienta i uzna jego rachunek kwotą subwencji – wyjaśnia Magdalena Zmitrowicz. – Pekao ma ogromny potencjał, żeby wesprzeć swoich klientów w jak najbardziej łagodnym przejściu przez kryzys - wprowadzamy możliwość wnioskowania o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, podpisaliśmy umowę z BGK na podwyższone gwarancje kredytowe dla mikro-, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorców. Objęliśmy także obligacje BGK w wysokości 3 mld zł wyemitowane na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kolejne działania są w toku i będziemy o nich na bieżąco informować – dodaje Magdalena Zmitrowicz.W operację wsparcia krajowych przedsiębiorców zaangażowane są też banki spółdzielcze, które obsługują głównie małe i średnie firmy.– Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu wielu osób umożliwiamy klientom banków spółdzielczych SGB ubieganie się o dofinansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR. Tempo prac było szalone, ale podjęliśmy to wyzwanie – mówi Mirosław Skiba, prezes SGB-Banku. – W tej trudnej sytuacji nie zostawiamy mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm. Banki Spółdzielcze SGB zawsze stawiały na partnerskie relacje. Bankowość spółdzielcza zawsze była blisko swoich klientów, dlatego tym bardziej w tych ciężkich czasach chcemy, aby klienci mogli złapać oddech i mniej martwić się o niepewne jutro - dodaje.Aplikacje składać można także w Idea Banku. Zgodnie z wytycznymi PFR wnioski klientów o udzielenie wsparcia bank będzie przyjmował wyłącznie poprzez system Bankowości Internetowej Idea Cloud.- Cieszymy się, że uczestniczymy w programie Tarcza Finansowa PFR, który skierowany jest do sektora mikrofirm oraz MŚP stanowiących trzon klientów naszego banku. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu jesteśmy gotowi, aby uruchomić proces przyjmowania wniosków o dofinansowania. Jesteśmy przekonani, że subwencje, które za pośrednictwem m.in. naszego banku przekaże klientom Polski Fundusz Rozwoju, pomogą im przetrwać bardzo trudny czas, jaki przechodzi polska gospodarka w związku ze stanem epidemii - powiedział Jerzy Pruski, prezes Idea Banku.W Alior Banku o wsparcie z programu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej Alior Online oraz BusinessPro.– Poprzez zaangażowanie Alior Banku w program Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju chcemy wspierać przedsiębiorców w walce z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa. Możliwość wnioskowania o dotacje w naszej bankowości internetowej to wygodny i szybki sposób na uzyskanie finansowego wsparcia dla mikro, małych i średnich firm. Liczę na to, że dzięki współpracy z PFR w tym projekcie, przyczynimy się do utrzymania ciągłości wielu polskich biznesów, a przez to zachowania jak największej liczby miejsc pracy – mówi prezes Alior Banku, Krzysztof Bachta.